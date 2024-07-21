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Engin Polat'a dolandırıcılık suçundan dava açıldı! Detaylara SABAH ulaştı: İşte istenen ceza...
Giriş Tarihi: 21.07.2024 12:32
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024
12:32
Engin Polat'a dolandırıcılık suçundan dava açıldı! Detaylara SABAH ulaştı: İşte istenen ceza...
Suç örgütü kurarak kara para akladığı gerekçesiyle 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat'a bir dava da "dolandırıcılık" suçundan açıldı. Davanın detaylarına ise SABAH ulaştı. Polat'ın bahis oyunları oynatmak için bayilik ve banka hesabını kullandırması karşılığında komisyon vereceğini vaat ettiği kişiyi 600 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı. Savcılık Polat'ın hileli söylemlerle müştekiyi kandırarak dolandırdığını belirtti. 5 yıla kadar hapsini istedi.