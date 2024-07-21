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Haberler Yaşam Engin Polat'a dolandırıcılık suçundan dava açıldı! Detaylara SABAH ulaştı: İşte istenen ceza...
Giriş Tarihi: 21.07.2024 12:32 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 12:32

Engin Polat'a dolandırıcılık suçundan dava açıldı! Detaylara SABAH ulaştı: İşte istenen ceza...

Suç örgütü kurarak kara para akladığı gerekçesiyle 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat'a bir dava da "dolandırıcılık" suçundan açıldı. Davanın detaylarına ise SABAH ulaştı. Polat'ın bahis oyunları oynatmak için bayilik ve banka hesabını kullandırması karşılığında komisyon vereceğini vaat ettiği kişiyi 600 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı. Savcılık Polat'ın hileli söylemlerle müştekiyi kandırarak dolandırdığını belirtti. 5 yıla kadar hapsini istedi.

ARZU KAYA
Engin Polat’a dolandırıcılık suçundan dava açıldı! Detaylara SABAH ulaştı: İşte istenen ceza...

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre olay, 2021 yılında yaşandı. Tufan Yılmaz adlı bir kişi 0850 ve 444 numaralı telefonlardan arandı.

Engin Polat’a dolandırıcılık suçundan dava açıldı! Detaylara SABAH ulaştı: İşte istenen ceza...

Whatsapp üzerinden aranan Yılmaz'a Engin Polat'ın başında olduğu iş organizasyonları kapsamında bahis oyunları oynatmak üzere bayilik verileceği yönünde teklif yapıldı.

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Engin Polat’a dolandırıcılık suçundan dava açıldı! Detaylara SABAH ulaştı: İşte istenen ceza...

1 MİLYONLUK TEMİNAT VE BANKA HESABI İÇİN KOMİSYON

Teklife olumlu yaklaşan Tufan Yılmaz, Engin Polat'la önce whatsapp üzerinden konuştu, sonrasında aynı yılın haziran ayında İstanbul Tuzla'da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sırasında Polat, 1 milyon lira teminat yatırması karşılığında bahis oyunları oynatması için bayilik verme teklifinde bulundu.

Engin Polat’a dolandırıcılık suçundan dava açıldı! Detaylara SABAH ulaştı: İşte istenen ceza...

Yurt dışından gelecek paraların alınıp kendisinin belirleyeceği kişilere elden verilmesini sağlamak için bankalardan döviz hesabı açmasını da istedi. Bunun karşılığında komisyon alacağını da ekledi.

Engin Polat’a dolandırıcılık suçundan dava açıldı! Detaylara SABAH ulaştı: İşte istenen ceza...

600 BİN LİRA İLE KAYIPLARA KARIŞTI, TELEFONLARI AÇMADI

Engin Polat'ın teklifini kabul eden Yılmaz, çevresinden de borç alarak 618 bin lira topladı. Kendisine bahis oyunları bayiliği verileceği vaadine kanarak 1 milyona yakın parayı Polat'a elden teslim etti.

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