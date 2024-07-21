Engin Polat’a dolandırıcılık suçundan dava açıldı! Detaylara SABAH ulaştı: İşte istenen ceza...

600 BİN LİRA İLE KAYIPLARA KARIŞTI, TELEFONLARI AÇMADI

Engin Polat'ın teklifini kabul eden Yılmaz, çevresinden de borç alarak 618 bin lira topladı. Kendisine bahis oyunları bayiliği verileceği vaadine kanarak 1 milyona yakın parayı Polat'a elden teslim etti.