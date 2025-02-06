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Haberler Yaşam Enkaz altındaki kızının elini bir an bırakmamıştı! O baba konuştu: Türkiye’yi ağlatan sözler…
Giriş Tarihi: 06.02.2025 11:39 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 11:39

Enkaz altındaki kızının elini bir an bırakmamıştı! O baba konuştu: Türkiye’yi ağlatan sözler…

Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketiyle sarsıldı. Saatler 04.17'yi gösterdiğinde Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem 11 ili yıktı. 50 binden fazla vatandaşımızı kaybettiğimiz o afetten geriye tarifi bile mümkün olmayan acılar kaldı. Kahramanmaraşlı Mesut Hançer de, enkaz altındaki kızı Irmak'ın elini tuttuğu fotoğrafla Türkiye'nin hafızasına kazındı. Depremin yıldönümünde kızının mezarını ziyaret eden babanın sözleri yürekleri yaktı…

AA
Enkaz altındaki kızının elini bir an bırakmamıştı! O baba konuştu: Türkiye’yi ağlatan sözler…

Uzmanlar, ona asrın felaketi dedi… Acısı asırlar geçse de bitmeyecek o afetin üzerinden 2 yıl geçti…

Enkaz altındaki kızının elini bir an bırakmamıştı! O baba konuştu: Türkiye’yi ağlatan sözler…

6 Şubat 2023'te saat 04.17'de meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti.

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Enkaz altındaki kızının elini bir an bırakmamıştı! O baba konuştu: Türkiye’yi ağlatan sözler…

Depremin yıldönümünde, sevdiklerini kaybedenler mezarlıklara akın etti. Onlardan birisi de enkaz altındaki kızının elini tutarak depremin simgelerinden biri haline gelen Mesut Hançer'di.

Enkaz altındaki kızının elini bir an bırakmamıştı! O baba konuştu: Türkiye’yi ağlatan sözler…

Enkaz altında kalıp hayatını kaybeden 16 yaşındaki kızı Irmak Leyla Hançer'in elini bir an olsun bırakmayan baba Mesut Hançer'in 6 Şubat günü çekilen fotoğrafı, Türkiye'nin yüreğine işledi. Acının sembolü haline gelen Hançer, depremin yıl dönümünde kızı Irmak'ın mezarını ziyaret etti.

Enkaz altındaki kızının elini bir an bırakmamıştı! O baba konuştu: Türkiye’yi ağlatan sözler…

Baba Hançer, 6 Şubat depremlerinin etkisini halen yaşadıklarını belirtti.

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