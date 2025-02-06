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Enkaz altındaki kızının elini bir an bırakmamıştı! O baba konuştu: Türkiye’yi ağlatan sözler…
Giriş Tarihi: 06.02.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
11:39
Enkaz altındaki kızının elini bir an bırakmamıştı! O baba konuştu: Türkiye’yi ağlatan sözler…
Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketiyle sarsıldı. Saatler 04.17'yi gösterdiğinde Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem 11 ili yıktı. 50 binden fazla vatandaşımızı kaybettiğimiz o afetten geriye tarifi bile mümkün olmayan acılar kaldı. Kahramanmaraşlı Mesut Hançer de, enkaz altındaki kızı Irmak'ın elini tuttuğu fotoğrafla Türkiye'nin hafızasına kazındı. Depremin yıldönümünde kızının mezarını ziyaret eden babanın sözleri yürekleri yaktı…