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Enkaz altından saatler sonra kurtarıldı! "AFAD görevlisine "Abi hoş geldin" diyerek gülümsedi! İşte o anlar
Giriş Tarihi: 25.01.2025 09:50
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025
09:50
Enkaz altından saatler sonra kurtarıldı! "AFAD görevlisine "Abi hoş geldin" diyerek gülümsedi! İşte o anlar
Konya'da dün akşam saatlerinde 4 katlı bina çöktü. Olay yerine sevk edilen ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürürken enkaz altından saatler sonra kurtarılan bir kişinin, sevinç anı ortaya çıktı. Bir kişi kendisini kurtarmaya gelen AFAD görevlisine, "Hoş geldin abi" diye seslendikten sonra gülümsedi. İşte o anlar...