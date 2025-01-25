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Haberler Yaşam Enkaz altından saatler sonra kurtarıldı! "AFAD görevlisine "Abi hoş geldin" diyerek gülümsedi! İşte o anlar
Giriş Tarihi: 25.01.2025 09:50 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 09:50

Enkaz altından saatler sonra kurtarıldı! "AFAD görevlisine "Abi hoş geldin" diyerek gülümsedi! İşte o anlar

Konya'da dün akşam saatlerinde 4 katlı bina çöktü. Olay yerine sevk edilen ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürürken enkaz altından saatler sonra kurtarılan bir kişinin, sevinç anı ortaya çıktı. Bir kişi kendisini kurtarmaya gelen AFAD görevlisine, "Hoş geldin abi" diye seslendikten sonra gülümsedi. İşte o anlar...

DHA
Enkaz altından saatler sonra kurtarıldı! AFAD görevlisine Abi hoş geldin diyerek gülümsedi! İşte o anlar

5 saat boyunca enkaz altında kalan kişinin AFAD görevlisine sakin bir sesle, "Hoş geldin abi" diye seslendikten sonra gülümsedi.

Enkaz altından saatler sonra kurtarıldı! AFAD görevlisine Abi hoş geldin diyerek gülümsedi! İşte o anlar

Enkaz altındakilerden birinin elini görüp tutan arama kurtarma ekibi, "Eli tuttum eli. Allah'ın izniyle seni çıkartacağım seni. Hiç canını sıkma tamam mı?" diyerek moral vermeye çalıştı.

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Enkaz altından saatler sonra kurtarıldı! AFAD görevlisine Abi hoş geldin diyerek gülümsedi! İşte o anlar

Ardından diğer kazazedeyi görünce de "O merhaba dostum. Maşallah. Allah'ın izniyle bendesin, sıkıntı yok" diye onu da telkin edip su verdi.

Enkaz altından saatler sonra kurtarıldı! AFAD görevlisine Abi hoş geldin diyerek gülümsedi! İşte o anlar
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Enkaz altından saatler sonra kurtarıldı! AFAD görevlisine Abi hoş geldin diyerek gülümsedi! İşte o anlar

Kurtarma görevlisi su uzattığı kazazedelere fazla içmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

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