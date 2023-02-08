Haberler Yaşam Enkazdaki anne-babaya ilk müdahaleyi sağlıkçı kızları yaptı: Annecim sana sürpriz yapmaya geldim…

Giriş Tarihi: 08.02.2023 00:07 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 00:18

Enkazdaki anne-babaya ilk müdahaleyi sağlıkçı kızları yaptı: Annecim sana sürpriz yapmaya geldim…

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ili etkiledi. Depremin ardından arama kurtarma ekipleri göçük altında kalan vatandaşları kurtarmak için seferber oldu. Deprem bölgesinden mucize haberleri gelmeye devam ederken enkazdan sağ çıkarılan Turan ve Aynur Ak çiftine ilk müdahale, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlisi kızları Pınar Ak tarafından yapıldı. "Aç kapıyı annecim sana sürpriz yapmaya geldim" diyerek enkaz altındaki anne ve babasına destek verdiği anlar, kurtarma ekiplerince görüntülendi…