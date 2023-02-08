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Haberler Yaşam Enkazdaki anne-babaya ilk müdahaleyi sağlıkçı kızları yaptı: Annecim sana sürpriz yapmaya geldim…
Giriş Tarihi: 08.02.2023 00:07 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 00:18

Enkazdaki anne-babaya ilk müdahaleyi sağlıkçı kızları yaptı: Annecim sana sürpriz yapmaya geldim…

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ili etkiledi. Depremin ardından arama kurtarma ekipleri göçük altında kalan vatandaşları kurtarmak için seferber oldu. Deprem bölgesinden mucize haberleri gelmeye devam ederken enkazdan sağ çıkarılan Turan ve Aynur Ak çiftine ilk müdahale, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlisi kızları Pınar Ak tarafından yapıldı. "Aç kapıyı annecim sana sürpriz yapmaya geldim" diyerek enkaz altındaki anne ve babasına destek verdiği anlar, kurtarma ekiplerince görüntülendi…

Enkazdaki anne-babaya ilk müdahaleyi sağlıkçı kızları yaptı: Annecim sana sürpriz yapmaya geldim…

"Son yüzyılın en büyüğü" olarak nitelendirilen depremlerin ilki Kahramanmaraş'ı gece 7.7 ile vurmuş, bundan 9 saat sonra ise 7.6 şiddetinde ikinci bir deprem meydana gelmişti.

Enkazdaki anne-babaya ilk müdahaleyi sağlıkçı kızları yaptı: Annecim sana sürpriz yapmaya geldim…

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından göçük altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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Enkazdaki anne-babaya ilk müdahaleyi sağlıkçı kızları yaptı: Annecim sana sürpriz yapmaya geldim…

Depremde yıkılan Kahramanmaraş'taki Üçgözler Apartmanı'nın enkazından sağ çıkarılan Turan ve Aynur Ak çiftine ilk müdahale, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlisi kızları Pınar Ak tarafından yapıldı.

Enkazdaki anne-babaya ilk müdahaleyi sağlıkçı kızları yaptı: Annecim sana sürpriz yapmaya geldim…

Alınan bilgiye göre, Arama Kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle AFAD koordinasyonunda arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Enkazdaki anne-babaya ilk müdahaleyi sağlıkçı kızları yaptı: Annecim sana sürpriz yapmaya geldim…

Kahramanmaraş şehir merkezinde Hayrullah Mahallesi Kuddusi Baba Bulvarı üzerinde yıkılan Üçgözler Apartmanı'nda çalışmalarını yürüten ekipler, öğlen saatlerinde yıkıntılar arasından seslerin geldiğini belirledi.

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