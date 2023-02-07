Haberler Yaşam Enkazdakileri arayıp ‘Seni kurtarmaya geliyoruz’ diyerek dalga geçmişti! İfadesi ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 07.02.2023 14:03 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 14:05

Enkazdakileri arayıp ‘Seni kurtarmaya geliyoruz’ diyerek dalga geçmişti! İfadesi ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası enkaz altındaki arayarak 'Seni kurtarmaya geliyoruz' diyerek dalga geçen S.A. (16), polis merkezine giderek ifade verdi. Olayı kendisinin yapmadığını iddia eden S.A., oynarken tartıştığı kişilerin hesabını çaldığını öne sürerek şikayetçi oldu. Öte yandan, Twitter hesabından, göçük altında olduğunu iddia edip 'dezenformasyon' içerikli paylaşımlar yapan bir şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İşte detaylar...