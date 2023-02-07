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Giriş Tarihi: 07.02.2023 14:03 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 14:05

Enkazdakileri arayıp ‘Seni kurtarmaya geliyoruz’ diyerek dalga geçmişti! İfadesi ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası enkaz altındaki arayarak 'Seni kurtarmaya geliyoruz' diyerek dalga geçen S.A. (16), polis merkezine giderek ifade verdi. Olayı kendisinin yapmadığını iddia eden S.A., oynarken tartıştığı kişilerin hesabını çaldığını öne sürerek şikayetçi oldu. Öte yandan, Twitter hesabından, göçük altında olduğunu iddia edip 'dezenformasyon' içerikli paylaşımlar yapan bir şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İşte detaylar...

Enkazdakileri arayıp ‘Seni kurtarmaya geliyoruz’ diyerek dalga geçmişti! İfadesi ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 3 bin 432 kişi hayatını kaybetti, 21 bin 103 kişi yaralandı. Toplamda 10 ili etkileyen depremde çok sayıda bina yıkıldı. Deprem bölgesine Türkiye'nin birçok noktasından arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgedeki ekipler gece gündüz demeden kurtarma çalışmalarını sürdürürken, sosyal medya üzerinden de asılsız paylaşımlar yapılarak bu zorlu süreç hedef alınıyor.

Enkazdakileri arayıp ‘Seni kurtarmaya geliyoruz’ diyerek dalga geçmişti! İfadesi ortaya çıktı

SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bir internet grubundaki bazı kişilerin, enkaz altında kalanları arayarak, 'Seni kurtarmaya geliyoruz' diyerek dalga geçtiği ve kendi aralarında eğlendiğine yönelik ses kayıtları ortaya çıktı.

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Enkazdakileri arayıp ‘Seni kurtarmaya geliyoruz’ diyerek dalga geçmişti! İfadesi ortaya çıktı

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu kişilerden olduğu iddia edilen, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan S.A., dün polis merkezine giderek ifade verdi.

Enkazdakileri arayıp ‘Seni kurtarmaya geliyoruz’ diyerek dalga geçmişti! İfadesi ortaya çıktı

S. A., ifadesinde, olayı kendisinin yapmadığını, bilgisayar oyunu oynadığı kişi ile tartıştıktıktan sonra hesabının çalındığını iddia ederek şikayetçi oldu.

Enkazdakileri arayıp ‘Seni kurtarmaya geliyoruz’ diyerek dalga geçmişti! İfadesi ortaya çıktı

Olayla ilgili Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri incelemelerini sürdürüyor.

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