Enkazdan 207 saat sonra kurtarılan Berat’ın sözleri duygulandırdı: Hayalim AFAD gibi insanları kurtarmak

Enkazda bir pantolon bulup içine girdiğini dile getiren Yücel, "Belki yarın çıkarım, dedim. Akşam mı, sabah mı, hiçbir şey bilmiyordum. Kepçe sesi geliyordu. 'Ben buradayım ağabey, yardım edin.' dedim. Sesimi duymadılar, başka yere gidecekler sandım. Korktum. Adamlar baktım, kapıyı açtı." dedi.