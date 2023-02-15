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Enkazdan 207 saat sonra kurtarılan Berat'ın sözleri duygulandırdı: Hayalim AFAD gibi insanları kurtarmak
Giriş Tarihi: 15.02.2023 19:12
Güncelleme Tarihi: 15.02.2023
19:15
Enkazdan 207 saat sonra kurtarılan Berat'ın sözleri duygulandırdı: Hayalim AFAD gibi insanları kurtarmak
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da kaldığı enkazın altından 207 saat sonra kurtarılan Berat Yücel, yaşadıklarını anlattı. 11 yaşındaki Berat, en büyük hayalinin AFAD gibi insanları kurtarmak olduğunu söyledi.