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Haberler Yaşam Enkazdan 207 saat sonra kurtarılan Berat'ın sözleri duygulandırdı: Hayalim AFAD gibi insanları kurtarmak
Giriş Tarihi: 15.02.2023 19:12 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 19:15

Enkazdan 207 saat sonra kurtarılan Berat'ın sözleri duygulandırdı: Hayalim AFAD gibi insanları kurtarmak

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da kaldığı enkazın altından 207 saat sonra kurtarılan Berat Yücel, yaşadıklarını anlattı. 11 yaşındaki Berat, en büyük hayalinin AFAD gibi insanları kurtarmak olduğunu söyledi.

Enkazdan 207 saat sonra kurtarılan Berat’ın sözleri duygulandırdı: Hayalim AFAD gibi insanları kurtarmak

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde Adıyaman Alitaş Mahallesi'ndeki Merve Apartmanı'nın enkazında kalan 11 yaşındaki Berat Yücel, AFAD, UMKE, Gölcük Tersanesi ve Jandarma ekiplerince 207 saat sonra sağ olarak çıkarılıp hastaneye kaldırılmıştı.

Enkazdan 207 saat sonra kurtarılan Berat’ın sözleri duygulandırdı: Hayalim AFAD gibi insanları kurtarmak

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Berat Yücel, 5. sınıf öğrencisi olduğunu söyledi.

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Enkazdan 207 saat sonra kurtarılan Berat’ın sözleri duygulandırdı: Hayalim AFAD gibi insanları kurtarmak

"NEFES ALACAK, YATACAK YER YOKTU"

Deprem sırasında kendisinin bir odada, annesinin de diğer odada olduğunu belirten Yücel, "Enkazda kaldığım yer çok alçaktı. Nefes alacak, yatacak yer yoktu. Çıkmaya çalışıyorum, her yer taştı, önü kapanmış. Kepçe sesi geliyordu. Taşı alıyorum, duvara vuruyorum... " dedi.

Enkazdan 207 saat sonra kurtarılan Berat’ın sözleri duygulandırdı: Hayalim AFAD gibi insanları kurtarmak

"SONRA AFAD GELDİ SESİMİ DUYDU"

"Sonra AFAD geldi, sesimi duydular" diyen Berat, "Yukarıda ışık patlamıştı. Işığın demiri hala üstündeydi. Onu yukarı doğru vuruyordum. Bir ses, 'Burada ses var.' dedi. AFAD geldi, açtı. Oradan çıktım." ifadelerini kullandı.

Enkazdan 207 saat sonra kurtarılan Berat’ın sözleri duygulandırdı: Hayalim AFAD gibi insanları kurtarmak

Enkazda bir pantolon bulup içine girdiğini dile getiren Yücel, "Belki yarın çıkarım, dedim. Akşam mı, sabah mı, hiçbir şey bilmiyordum. Kepçe sesi geliyordu. 'Ben buradayım ağabey, yardım edin.' dedim. Sesimi duymadılar, başka yere gidecekler sandım. Korktum. Adamlar baktım, kapıyı açtı." dedi.

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