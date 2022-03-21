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Haberler Yaşam Ensari Deri 2022 halka arzına büyük talep! Ensari Deri halka arz ile borsada ne zaman işlem görecek? İşte hisse fiyatı ve kodu!
Giriş Tarihi: 21.03.2022 13:36 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 13:36

Ensari Deri 2022 halka arzına büyük talep! Ensari Deri halka arz ile borsada ne zaman işlem görecek? İşte hisse fiyatı ve kodu!

Ensari Deri halka arz talep toplama tarihleri SPK'nın bu haftaki bülteninde duyuruldu. Şirketten pay sahibi olmak isteyen ve bu yönde yatırımlarını gerçekleştirecek olan binlerce vatandaş olarak "Ensari Deri ne zaman halka arz olacak, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Şirket, 16-17 Mart 2022 tarihleri arasında "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da gerçekleştirdi. İşte Ensari Deri halka arz talep toplama tarihi, hisse fiyatı ve kodu gibi merak edilen tüm detaylar…

Ensari Deri 2022 halka arzına büyük talep! Ensari Deri halka arz ile borsada ne zaman işlem görecek? İşte hisse fiyatı ve kodu!

Ensari Deri halka arz olacağını duyurmasının ardından hisse kodu, fiyatı, gibi birçok detayla araştırma konusu haline geliyor. SPK onayının ardından özellikle borsa ile ilgilenen vatandaşlar "Ensari Deri halka arz ile borsada ne zaman işlem görecek, hisse fiyatı ve kodu nedir?" sorularına yanıt aranmaya başladı. Borsa İstanbul AŞ tarafından paylaşılan verilere göre mükerrer başvuruların ayıklanması sonucunda, halka arz büyüklüğünün toplamda 2,55 katına denk gelen 304.677.968 TL karşılığı, 21.762.712 TL nominal değerli talep girildiği görüldü. Peki, Ensari Deri borsada ne zaman işlem görecek, hisse fiyatı ve kodu nedir? İşte detaylar...

Ensari Deri 2022 halka arzına büyük talep! Ensari Deri halka arz ile borsada ne zaman işlem görecek? İşte hisse fiyatı ve kodu!

ENSARİ DERİ HALKA ARZ OLDU!

Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ paylarının halka arzı 16-17 Mart 2022 tarihleri arasında "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da gerçekleşti. Metro Yatırım'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 30.000.000 TL'den 36.500.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 6.500.000 TL nominal değerli paylar ve ortak Muhammet Nuri Ensari' ye ait 2.000.000 TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 8.500.000 TL nominal değerli paylar halka arz edildi.

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Ensari Deri 2022 halka arzına büyük talep! Ensari Deri halka arz ile borsada ne zaman işlem görecek? İşte hisse fiyatı ve kodu!

Halka arzda 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 14,00 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 119.000.000 TL olarak gerçekleşti.

Halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da "Borsa'da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemi ile yapıldığından, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmadı.

Ensari Deri 2022 halka arzına büyük talep! Ensari Deri halka arz ile borsada ne zaman işlem görecek? İşte hisse fiyatı ve kodu!

2,55 KAT TALEP GELDİ

Borsa İstanbul AŞ tarafından paylaşılan verilere göre mükerrer başvuruların ayıklanması sonucunda, halka arz büyüklüğünün toplamda 2,55 katına denk gelen 304.677.968 TL karşılığı, 21.762.712 TL nominal değerli talep girildiği görüldü.

Halka arza toplamda 258.045 yatırımcı katılmış olup tamamına dağıtım yapıldı. Dağıtım sonucunda ilk günden en yüksek talep giren yatırımcılara zaman önceliği kuralı gereği maksimum 34 adet pay olmak üzere dağıtım yapıldı.

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