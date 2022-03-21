Haberler Yaşam Ensari Deri 2022 halka arzına büyük talep! Ensari Deri halka arz ile borsada ne zaman işlem görecek? İşte hisse fiyatı ve kodu!

Giriş Tarihi: 21.03.2022 13:36 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 13:36

Ensari Deri 2022 halka arzına büyük talep! Ensari Deri halka arz ile borsada ne zaman işlem görecek? İşte hisse fiyatı ve kodu!

Ensari Deri halka arz talep toplama tarihleri SPK'nın bu haftaki bülteninde duyuruldu. Şirketten pay sahibi olmak isteyen ve bu yönde yatırımlarını gerçekleştirecek olan binlerce vatandaş olarak "Ensari Deri ne zaman halka arz olacak, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Şirket, 16-17 Mart 2022 tarihleri arasında "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da gerçekleştirdi. İşte Ensari Deri halka arz talep toplama tarihi, hisse fiyatı ve kodu gibi merak edilen tüm detaylar…