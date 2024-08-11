Epilepsi krizi nedeniyle 5 kişinin ölümüne neden olmuştu! Ehliyetsiz sürücüden ifade oyunu

Daha önceki ifadelerinde babasının olay günü ilacı bittiği için kullanamadığını belirten genç kız, duruşmada ise olay günü babasının ilacını kullandığını ileri sürdü. Ümmühan Taşkın, "Babam o gün ilacını kullanmıştı. Sabah 07.00 sıralarında yola çıktık ancak lastik patladığı için geri döndük. Sonra tekrar yola çıktık. Yol boyunca sohbet ediyorduk. Ancak babam birden sustu. Sol tarafa sabit bakıyordu. Epilepsi krizi geçirdiğini anladım. Kısa süre sonra zaten kaza oldu" dedi.