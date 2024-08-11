Giriş Tarihi: 11.08.2024 08:10
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024
08:10
Epilepsi krizi nedeniyle 5 kişinin ölümüne neden olmuştu! Ehliyetsiz sürücüden ifade oyunu
Konya'da epilepsi krizi geçirmesi nedeniyle kontrolünü kaybedip, otobüs durağındaki 4 kadın ile eşinin ölümüne neden olan sürücü Bekir Taşkın (39) ilk kez hakim karşısına çıktı. Taşkın, olay günü ilacını kullandığını ancak yolda giderken kriz geçirdiğini ileri sürdü. Daha önceki ifadesinde babasının kaza sabahı ilacı bittiği için kullanamadığını söyleyen Ümmühan Taşkın ise ifade değiştirdi. Genç kız, ifade değiştirerek kaza sabahı ilacını kullandığını ileri sürdü.