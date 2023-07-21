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Erasmusla Türkiye’ye gelen İspanyol öğrenci gittiği evde tecavüze uğradı: Beni dinle İspanyol kızlara bayılırım demiş!
Giriş Tarihi: 21.07.2023 11:59
Güncelleme Tarihi: 21.07.2023
11:59
Erasmusla Türkiye’ye gelen İspanyol öğrenci gittiği evde tecavüze uğradı: Beni dinle İspanyol kızlara bayılırım demiş!
İspanyol kadın öğrenci Andrea G.R., erasmus programı ile Türkiye'ye geldi. Eğitimine Ankara'da devam etti. Gittiği bir barda erkek grubu ile tanışan genç öğrenci, İngilizce pratik yapmak için gittiği evde tecavüze uğradığını söyledi. Açılan davada sanıklar 15'er yıl ceza yedi. Kararda olay gecesi sanıkların rahatsız edici bir şekilde "Beni dinle, İspanyol kızlara bayılırım" şeklinde sözler ifade ettiklerine dikkat çekildi.