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Haberler Yaşam Erasmusla Türkiye’ye gelen İspanyol öğrenci gittiği evde tecavüze uğradı: Beni dinle İspanyol kızlara bayılırım demiş!
Giriş Tarihi: 21.07.2023 11:59 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 11:59

Erasmusla Türkiye’ye gelen İspanyol öğrenci gittiği evde tecavüze uğradı: Beni dinle İspanyol kızlara bayılırım demiş!

İspanyol kadın öğrenci Andrea G.R., erasmus programı ile Türkiye'ye geldi. Eğitimine Ankara'da devam etti. Gittiği bir barda erkek grubu ile tanışan genç öğrenci, İngilizce pratik yapmak için gittiği evde tecavüze uğradığını söyledi. Açılan davada sanıklar 15'er yıl ceza yedi. Kararda olay gecesi sanıkların rahatsız edici bir şekilde "Beni dinle, İspanyol kızlara bayılırım" şeklinde sözler ifade ettiklerine dikkat çekildi.

Erasmusla Türkiye’ye gelen İspanyol öğrenci gittiği evde tecavüze uğradı: Beni dinle İspanyol kızlara bayılırım demiş!

Erasmusla Türkiye'ye gelen İspanyol öğrenci gittiği evde tecavüze uğradı. İğrenç olay Ankara'da yaşandı. Bir üniversitenin ekonometri bölümünde öğrenci değişim programı Erasmus ile eğitim gören İspanyol öğrenci Andrea G.R. (22), 4 Mayıs 2019'da bir grup arkadaşı ile bir bara giderek eğlenmeye başladı.

Erasmusla Türkiye’ye gelen İspanyol öğrenci gittiği evde tecavüze uğradı: Beni dinle İspanyol kızlara bayılırım demiş!

TECAVÜZ DAVASINI KAZANDI
Hürriyet'in haberine göre; Gecenin ilerleyen saatlerinde ise barda yan masada bulunan erkek grubu, kendileriyle "İngilizce pratik yapmak" istedikleri gerekçesiyle iletişim kurmaya çalıştı. İspanyol öğrenci, içtiği alkolün etkisi ile kendisini kaybetti.

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Erasmusla Türkiye’ye gelen İspanyol öğrenci gittiği evde tecavüze uğradı: Beni dinle İspanyol kızlara bayılırım demiş!

BİNİCİ VE KILIÇ'IN TECAVÜZÜNE UĞRADI
Genç kız sabahın ilk saatlerinde Taner Binici tarafından eve götürüldü. İddiaya göre, genç kız burada, önce Taner Binici ardından Halil İbrahim Kılıç'ın tecavüzüne uğradı.

Erasmusla Türkiye’ye gelen İspanyol öğrenci gittiği evde tecavüze uğradı: Beni dinle İspanyol kızlara bayılırım demiş!

"RIZASI VARDI"
Genç kızın şikâyeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Binici ve Kılıç, tutuklanma talebiyle Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. İki şüpheli "genç kızın rızasının bulunduğu" yönünde savunma yaptı.

Erasmusla Türkiye’ye gelen İspanyol öğrenci gittiği evde tecavüze uğradı: Beni dinle İspanyol kızlara bayılırım demiş!

Hâkimlik de iki şüpheliyi serbest bıraktı. Soruşturmayı sürdüren kadın savcı jet hızıyla Haziran 2019 tarihinde, "şüpheliler, mağdur şikâyetçinin rızası ile cinsel ilişkide bulundukları" gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

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