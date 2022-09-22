Ercan Kesal kimdir? Aldatmak dizisinin Ali Sezai Okuyan’ı Ercan Kesal kaç yaşında, nereli, dizi ve filmleri nelerdir?

ERCAN KESAL KİMDİR?

Ercan Kesal, 1959 yılında Avanos, Nevşehir'de doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Avanos'ta, lise öğrenimini Nevşehir'de tamamladı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1984-90 yılları arasında Ankara Keskin Devlet Hastanesi, Bala ve köylerinde Sağlık Ocağı hekimliği yaptı. İhtisasını yaparak klinik psikolog oldu. Daha sonra 1990 yılında geldiği İstanbul'da özel hastane sektörüne girdi. 2004-2006 yıllarında İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulamalı Psikoloji dalında Master Eğitimini bitirdi. Yeditepe Üniversitesinde Sosyal Antropoloji Doktora Eğitimine devam etmektedir.

İlk şiir ve yazıları, Tıp Fakültesi öğrencisi iken, İzmir'de çıkan "Dönem" dergisinde yayımlandı. Mecburi hizmet yıllarında "Son Reçete" dergisinde söyleşiler yaptı, yazılar yazdı. "Era Yayınları"nın kurucularından oldu. "Şizofrengi"de yazdı. Radikal ve Birgün Gazetelerinde her Pazar düzenli olarak güncel hikayeler ve denemeler yayımladı.

1995 yılında Paris'e gitti, dil eğitimi aldı.

2002 yılında Nuri Bilge Ceylan'ın Uzak filminde küçük bir rol ile oyunculuğa başladı. Sinema serüveni yine Nuri Bilge Ceylan'ın "Üç Maymun" ve "Bir Zamanlar Anadolu'da" filmlerinde daha büyük rollerle devam etti.

Ayrıca Vavien, Küf, Hükumet Kadın, Yozgat Blues ve Ben O Değilim gibi farklı yönetmenlerin filmlerinde yine çok başarılı performanslar ortaya koymayı sürdürdü. Oyunculuk eğitimi almamasına ve profesyonel aktörlüğe çok geç yaşta başlamasına karşın performansları her daim takdir topladı.

2011 yılında senaryosunu Ebru Ceylan ve Nuri Bilge Ceylan'la birlikte yazdığı "Bir Zamanlar Anadolu'da" adlı sinema filmi 2012 yılında 44.Siyad Türk Sineması Ödülleri - En İyi Senaryo dalında birincilik ödülünü aldı.

Ercan Kesal, 2005 yılında oyuncu Nazan Kesal ile evlendi. Poyraz (d.2006) adında bir oğlu vardır.

Ercan Kesal, oynadığı filmlerin yanı sıra aynı zamanda 1997 yılında kurduğu Özel Okmeydanı Hastanesinin işletmesini ve yöneticiliğini yapmakta, bir gazeteye köşe yazıları yazmaktadır.

2013 yılında yapımcılığını Necati Akpınar'ın yaptığı, senaryo ve yönetmenliği Sermiyan Midyat'dan olan "Hükümet Kadın 2" filminde Demet Akbağ, Sermiyan Midyat, Mahir İpek, Gülhan Tekin, Burcu Gönder ile birlikte oynadı.

2015 yılında yönetmenliğini Zeki Demirkubuz'un yaptığı "Bulantı" adlı sinema filminde Zeki Demirkubuz, Çağlar Çorumlu, Öykü Karayel, Ercan Kesal, Şebnem Hassanisoughi ile birlikte oynadı.

Kitapları :

2015 - Nasipse Adayız

2014 - Evvel Zaman

2013 - Peri Gazozu

Ödülleri:

2013 - 13. Frankfurt Film Festivali - En iyi erkek oyuncu (Küf)

2012 - 44.Siyad Türk Sineması Ödülleri - En İyi Senaryo (Bir Zamanlar Anadolu'da)

2012 - 44.Siyad Türk Sineması Ödülleri - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Bir Zamanlar Anadolu'da)

2012 - 1.YEFA Ödülleri - En İyi Senaryo (Bir Zamanlar Anadolu'da)

2013 - 32. İstanbul Film Festivali - En iyi erkek oyuncu (Yozgat Blues)

2013 - 20. Adana Altın Koza Film Şenliği - En iyi erkek oyuncu (Yozgat Blues)

2009 - 14.Sadri Alışık Ödülleri - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Üç Maymun)

2009 - 2.Yeşilçam Ödülleri - En İyi Senaryo (Üç Maymun)

Filmleri ve Dizileri :

Senaryo :

2011 - Bir Zamanlar Anadolu'da (Sinema Filmi)

2009 - Üç Maymun (Sinema Filmi)

Oyuncu :

2015 - Bulantı (Doktor) (Sinema Filmi)

2013 - Sen Aydınlatırsın Geceyi (İrfan) (Sinema Filmi)

2013 - Hükümet Kadın 2 (Aziz Veysel) (Sinema Filmi)

2013 - Ben O Değilim (Nihat) (Sinema Filmi)

2012 - Küf (Basri) (Sinema Filmi)

2012 - Kayıp Şehir (Mustafa) (TV Dizisi) (Konuk oyuncu)

2012 - Hükümet Kadın (Aziz) (Sinema Filmi)

2012 - Derin Nefes Al (Kısa Film)

2011 - Yozgat Blues (Yavuz) (Sinema Filmi)

2011 - Bir Zamanlar Anadolu'da (Muhtar) (Sinema Filmi)

2010 - Albatrosun Yolculuğu (Maruf Şükrü) (Sinema Filmi)

2009 - Üç Maymun (Servet) (Sinema Filmi)

2009 - Vavien (Süleyman) (Sinema Filmi)

2002 - Uzak ( bara giren kel adam) (Sinema Filmi)