TEMETTÜ ÖDEMELERİ ne zaman hesaba geçer, Ereğli temettü yattı mı ne zaman yatacak? Borsa İstanbul’da rüzgar! İşte ödeme tarihleri...

Borsa İstanbul'da şirketlerin gerçekleştirdiği ereğli temettü ödemeleri için araştırmalar hız kazandı. Erdemir'le başlayan ödemelerle 20 şirket 2 hafta içerisinde tam 12.5 milyar liralık ödeme yapacak. Bu noktada "Ereğli temettü ne zaman yatacak, ödemeler ne zaman hesaba geçer?" soruları yanıt aramaya başladı. 2021 yılında kar rekoru kıran şirketlerin yapacağı ödemeler piyasalara ve yatırımcılara can suyu olacak. Peki; 2022 Ereğli temettü ne zaman yatacak, ödemeler ne zaman hesaba geçer? İşte ödeme tarihleri ve detaylar...