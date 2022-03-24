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Giriş Tarihi: 24.03.2022 12:22 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 12:22

TEMETTÜ ÖDEMELERİ ne zaman hesaba geçer, Ereğli temettü yattı mı ne zaman yatacak? Borsa İstanbul’da rüzgar! İşte ödeme tarihleri...

Borsa İstanbul'da şirketlerin gerçekleştirdiği ereğli temettü ödemeleri için araştırmalar hız kazandı. Erdemir'le başlayan ödemelerle 20 şirket 2 hafta içerisinde tam 12.5 milyar liralık ödeme yapacak. Bu noktada "Ereğli temettü ne zaman yatacak, ödemeler ne zaman hesaba geçer?" soruları yanıt aramaya başladı. 2021 yılında kar rekoru kıran şirketlerin yapacağı ödemeler piyasalara ve yatırımcılara can suyu olacak. Peki; 2022 Ereğli temettü ne zaman yatacak, ödemeler ne zaman hesaba geçer? İşte ödeme tarihleri ve detaylar...

TEMETTÜ ÖDEMELERİ ne zaman hesaba geçer, Ereğli temettü yattı mı ne zaman yatacak? Borsa İstanbul’da rüzgar! İşte ödeme tarihleri...

Temettü ödemeleri başladı. 2021'de 15.5 milyar TL ile kâr rekoru kıran Ereğli, ödemelere geçtiğimiz gün başlarken İsdemir, Tofaş ve FM Piston da ödemelerini gerçekleştirdi. Piyasaların takipçileri ve yatırımcılar bugün de "2022 Ereğli temettü ne zaman yatacak, ödemeler ne zaman hesaba geçer?" sorularına yanıt arıyor. Ekonomide geçen yıl yaşanan rekor büyüme, şirket bilançolarında da etkisini gösterdi. Peki, Temettü ödemeleri ne zaman yatacak, hesaba geçecek? İşte tüm detaylar ve ödeme tarihleri...

TEMETTÜ ÖDEMELERİ ne zaman hesaba geçer, Ereğli temettü yattı mı ne zaman yatacak? Borsa İstanbul’da rüzgar! İşte ödeme tarihleri...

EREĞLİ REKOR KIRDI

2021'de 15.5 milyar TL ile kâr rekoru kıran Ereğli, dün temettü ödemesini yaptı. 15.5 milyar TL'lik ödeme yapılırken, bunun 7.4 milyar lirası halka açık kısmı elinde bulunduran yatırımcılara gerçekleştirildi. Dün ayrıca İsdemir, Tofaş ve FM Piston temettü ödemesi yaptı. Bu hafta toplam 8 şirket yatırımcılara 9.6 milyar TL temettü ödemesi yapacak. Önümüzdeki hafta 12 şirket toplamda 8.7 milyar lira, borsadaki ortaklara 3 milyar lira temettü ödemesi gerçekleştirecek.

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TEMETTÜ ÖDEMELERİ ne zaman hesaba geçer, Ereğli temettü yattı mı ne zaman yatacak? Borsa İstanbul’da rüzgar! İşte ödeme tarihleri...

KÂRLAR 2.5 KAT ARTTI

Ekonomide geçen yıl yaşanan rekor büyüme, şirket bilançolarında da etkisini gösterdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi altında işlem gören şirketlerin net kârı geçen yıl 2020'ye göre yüzde 143 artarak 98 milyar 308 milyon liradan 238 milyar 843 milyon liraya yükseldi. BIST 100 endeksi altında işlem gören ve bilanço açıklama dönemi kapsamında ilk yarı finansal sonuçlarını paylaşan 99 şirketten 91'i net kâr elde etti, 8'i ise zarar yazdı.

TEMETTÜ ÖDEMELERİ ne zaman hesaba geçer, Ereğli temettü yattı mı ne zaman yatacak? Borsa İstanbul’da rüzgar! İşte ödeme tarihleri...

Söz konusu şirketlerden geçen yıl en fazla net kâr elde eden ise 15 milyar 527 milyon lirayla Ereğli Demir ve Çelik oldu. Net kârda Ereğli Demir ve Çelik'i, 15 milyar 193 milyon lirayla Koç Holding, 13 milyar 467 milyon lirayla İş Bankası, 13 milyar 73 milyon lirayla Garanti Bankası, 12 milyar 126 milyon lirayla Akbank, 12 milyar 32 milyon lirayla Sabancı Holding izledi.

TEMETTÜ ÖDEMELERİ ne zaman hesaba geçer, Ereğli temettü yattı mı ne zaman yatacak? Borsa İstanbul’da rüzgar! İşte ödeme tarihleri...

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Temettü ödemeleri geçtiğimiz gün başladı, önümüzdeki haftaya kadar devam edecek.

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