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Haberler Yaşam Erhan Afyoncu yazdı: İngilizlerin büyük utancı Kûtülamâre!
Giriş Tarihi: 01.05.2022 11:19 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022 11:19

Erhan Afyoncu yazdı: İngilizlerin büyük utancı Kûtülamâre!

Sabah Gazetesi yazarı Erhan Afyoncu, Kûtülamâre zaferini, tüm çarpıcı detaylarıyla kaleme aldı: 29 Nisan 1915'te kazanılan Kûtülamâre zaferi, o zamanki dünyanın süper gücüne vurulan büyük bir darbeydi. İngiliz ordusu 1781'deki Yorktown kuşatması sırasında Amerikan-Fransız kuvvetlerine karşı uğradığı mağlubiyetten daha büyüğünü Kûtülamâre'de almış, 14 bine yakın esir vermişti. Kût'un düşüşü, İngiliz tarihindeki en korkunç yenilgilerden biridir…

Erhan Afyoncu yazdı: İngilizlerin büyük utancı Kûtülamâre!

İngiltere, Birinci Dünya Savaşı'nın başında Osmanlı Devleti'ne savaş ilan ettikten sonra Şattü'l-Arap ağzında Fav'a asker çıkararak kuzeye doğru ilerlemeye başladı. Petrol bölgelerine hâkim olup Bağdat'ı ele geçirerek Osmanlı Devleti'ne bir darbe vurma niyetindeydi. Bölgede az sayıda asker bulunduğu için İngiliz kuvvetleri durdurulamadı.

Erhan Afyoncu yazdı: İngilizlerin büyük utancı Kûtülamâre!

Esir İngilizler, muzaffer Türklerin önünden geçiyor.

İngilizler, 9 Aralık'ta Dicle ve Fırat'ın birleşim noktası Kurna'ya ulaştılar. Irak ve Havalisi Komutanı Binbaşı Süleyman Askeri, gönüllüler ve aşiret kuvvetleriyle İngilizlere karşı durmaya çalıştı. Bazı başarılar kazansa da Şuayyibe'de mağlup olunca, bu durumu gururuna yediremeyerek intihar etti.

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Erhan Afyoncu yazdı: İngilizlerin büyük utancı Kûtülamâre!

Düşürülen İngiliz uçağı.

ARAP VE KÜRT AŞİRETLERİ
Dicle Nehri boyunca ilerleyen İngilizler, 28 Eylül'de Kûtülamâre'yi işgal ettiler. Bölgeye yeni atanan Irak ve Havalisi Komutanı Albay Nureddin Bey (Sakallı Nureddin Paşa), Türk birliklerini fazla yıpratmadan kuzeye çekti. Bu sırada yeni gelen birliklerimizle Irak cephesinde asker sayımız arttı. Parayla kandırılan Arap aşiretlerinin bir kısmı İngilizlerin yanında savaşırken, bir kısım aşiretler ise Osmanlı ordusunda İngilizlere karşı savaştılar.
Zübeyd, Düleym, Ubeyd, Şemmar, Cubur, Canaibiyn, Abduh, Aneze, Müntefik ve Ka'b gibi birçok Arap aşireti yanımızdaydı. Arapların yanı sıra bölgedeki Kürdi, Berzenciye Seyidleri, Niayn Seyidleri, Talabani, Davude, Zengene, Dilo, Palani ve Zend gibi Kürt aşiretleri de Osmanlı ordusunun yanında savaştılar. Arap aşiretlerinin içerisinde Şii olanlar da vardı.

Erhan Afyoncu yazdı: İngilizlerin büyük utancı Kûtülamâre!

Halil Kut Paşa

İNGİLİZ HELVASI YEDİLER

22-24 Kasım 1915'te meydana gelen Selman-ı Pâk Muharebesi'nde İngilizler mağlup edildi. Yenilen İngilizler geri çekilerek Kûtülamâre'ye sığınınca, yaklaşık 5 ay sürecek kuşatma başladı.
Bu sırada yeni kurulan VI. Ordu'nun başına Alman generali Goltz atanınca, duruma tepki gösteren Albay Nureddin Bey görevinden istifa etti. Yerine Enver Paşa'nın amcası Albay Halil Bey (Halil Kut Paşa) atandı. Goltz Paşa'nın tifüsten ölümü üzerine VI. Ordu Komutanlığı'na, rütbesi generalliğe yükseltilen Halil Paşa getirildi.

Erhan Afyoncu yazdı: İngilizlerin büyük utancı Kûtülamâre!

Esir İngiliz generaller.

Halil Paşa, İngilizleri Kûtülamâre'den dışarı çıkartmazken İngilizlerin güneyden gönderdikleri yardım kuvvetleri de askerlerimiz tarafından defalarca mağlup edildi. İngilizler şubat ayından itibaren her gün 5-10 sefer yaparak havadan uçaklarla yiyecek ve malzeme attılarsa da istedikleri ikmali gerçekleştiremediler. Türk askerinin ateşinden sakınmak için yüksekten çuvallar ve paketler içinde atılan gıda malzemesinin bir kısmı Dicle Nehri'ne, bir kısmı Türk siperlerine düşerken, sadece çok az bir miktarı Kûtulamâre'ye düşüyordu. Atılan un, şeker ve erzaklar Mehmetçiğin tarafına düştüğü için askerlerimiz bunu alıp "İngilizlerin helvasını yiyelim" diyerek helva yapıp yemişlerdi.
İngilizler, 24 Nisan'da son bir umut olarak Julnar isimli bir vapura 270 ton gıda maddesi yükleyerek gece karanlığında Türk hatlarını geçip Kûtulamâre'ye ulaştırmayı denediler. Julnar vapuru, Türk hatlarını geçmeyi başardıysa da fark edilerek yoğun ateş altına alınınca karaya oturdu. Gemideki gıda en az bir ay Kûtulamâre'deki İngilizlere yetecek miktardaydı. Julnar gemisi bizim elimize geçince askerlerimiz bu gemiye "Kendi Gelen" adını verdiler. "Kendigelen" Türk nehir filosuna katıldı.

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