Haberler
Yaşam
Erhan Afyoncu yazdı: İngilizlerin büyük utancı Kûtülamâre!
Giriş Tarihi: 01.05.2022 11:19
Güncelleme Tarihi: 01.05.2022
11:19
Sabah Gazetesi yazarı Erhan Afyoncu, Kûtülamâre zaferini, tüm çarpıcı detaylarıyla kaleme aldı: 29 Nisan 1915'te kazanılan Kûtülamâre zaferi, o zamanki dünyanın süper gücüne vurulan büyük bir darbeydi. İngiliz ordusu 1781'deki Yorktown kuşatması sırasında Amerikan-Fransız kuvvetlerine karşı uğradığı mağlubiyetten daha büyüğünü Kûtülamâre'de almış, 14 bine yakın esir vermişti. Kût'un düşüşü, İngiliz tarihindeki en korkunç yenilgilerden biridir…