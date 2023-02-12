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Haberler Yaşam Erhan Afyoncu yazdı! Kahramanmaraş ve çevresini yıkan tarihi depremler: Böyle bir gazap ne görüldü ne de işitildi
Giriş Tarihi: 12.02.2023 08:50 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 08:55

Erhan Afyoncu yazdı! Kahramanmaraş ve çevresini yıkan tarihi depremler: Böyle bir gazap ne görüldü ne de işitildi

Kahramanmaraş ve çevresi tarih boyunca büyük depremlerle sallandı. Maraş bölgesi 1114, 1513, 1544 ve 1795'te depremlere maruz kaldı. Bunların içinde 1114 ve 1795'te meydana gelen iki büyük deprem, Maraş'ı tamamen harap etmiş ve binlerce insan ölmüştü.

Erhan Afyoncu yazdı! Kahramanmaraş ve çevresini yıkan tarihi depremler: Böyle bir gazap ne görüldü ne de işitildi

Türkiye, bir deprem ülkesi, ancak bilim adamları ne kadar uyarırsa uyarsın bu gerçeği kabul edip ona göre hareket etmiyoruz. Her felaketten sonra, biraz hareketleniyoruz ama bir süre sonra unutuyoruz. İnşallah bu sefer öyle olmaz.

Türk milletinin başı sağolsun. Türkiye'nin tarih boyunca geçirdiği depremler ve bunların hangi bölgelerde olduğu bellidir. Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep ve Hatay tarih boyunca birçok defa sallanmıştır. Belirli zaman aralıklarıyla depremler ülkemizin aynı bölgelerinde olup durmuştur. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler üzerine, Muharrem Kesik, Abdurrahman Daş, Finkel-Ambraseys ve Mahmut Palutoğlu-Ahmet Şaşmaz'ın araştırmaları vardır.

19. yüzyılda Antakya.

Erhan Afyoncu yazdı! Kahramanmaraş ve çevresini yıkan tarihi depremler: Böyle bir gazap ne görüldü ne de işitildi

1114'TE BÜYÜK YIKIM

29 Kasım 1114 sabahının erken saatlerinde Maraş'ta çok büyük bir deprem meydana geldi. Önce büyük gürültü koptu, ardından yeryüzü şiddetle sarsıldı. Kayalar yarıldı, tepeler çatladı, dağlar ve tepeler ağaçlar gibi sallandı. Evler kısa sürede enkaz yığınına dönüştü. Yıkım o kadar büyüktü ki enkazlardaki iniltilere yardım edecek kimse kalmamıştı. Devrin kaynakları Maraş'ın tamamen toprak altına gömüldüğünü söyler. Dönemin tarihini kaleme alan Urfalı Mateos, şehirde yaşayan hiç kimsenin depremden sağ kurtulamadığını ve yaklaşık 40 bin kişinin öldüğünü yazmıştır.

19. yüzyılda Gaziantep.

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Erhan Afyoncu yazdı! Kahramanmaraş ve çevresini yıkan tarihi depremler: Böyle bir gazap ne görüldü ne de işitildi

Deprem Maraş'ın dışında Elbistan, Kozan, Misis, Keysun (Çakırhüyük Köyü yakınlarında), Samsat, Adıyaman, Araban, Urfa, Antakya, Harran, Halep, Azez (Kuzey Suriye), Esarib (Halep'in güneydoğusunda), Zerdana (Halep'in kuzeyinde) ve Balis'te (Kuzey Suriye'de Rakka'nın batısında) yıkıma yol açtı.

Çok geniş bir alanda hissedilen ve birçok yerde yıkıma sebep olan deprem hiçbir yerde Maraş'taki kadar büyük bir tahribat yapmadı. Kozan'da birçok ev, manastır ve köy harap olurken binlerce insan da hayatını kaybetti. Samsat'ta da ölen birçok insan vardı. Gerger Kalesi'nin senyörü de depremde ölmüştü.

19. yüzyılda Kahramanmaraş.

Erhan Afyoncu yazdı! Kahramanmaraş ve çevresini yıkan tarihi depremler: Böyle bir gazap ne görüldü ne de işitildi

Depremde Urfa şehrinin surlarının 13 kulesi ve Harran'ın surlarının bir kısmı çöktü. Kuzey Suriye'de Fırat Nehri yakınlarında bulunan Balis Kalesi'nin yarısı ve 100 ev yıkıldı. Deprem Hatay bölgesinde de yıkıma sebep oldu. Antakya kapısı burcu yıkıldı ve şehirde birçok insan hayatını kaybetti. Kuzey Suriye'de bulunan Azez Kalesi de harap olurken 400 kişi öldü.
Mevsim kıştı. Deprem sonrasında yağan kar her tarafı kapladı. Artçı sarsıntılar günlerce sürdü. Bu yüzden hayatta kalan insanlar korku içinde yaşadılar. Evleri yıkılmamış olsa bile, içeriye giremediler. Kar altında derme çatma yerlerde hayatlarını sürdürmeye çalıştılar.

Ambraseys'in tespitleriyle 1500-1900 arasında bölgede meydana gelen depremler. (Noktaların büyüklüğü depremin şiddetini göstermektedir.)

Erhan Afyoncu yazdı! Kahramanmaraş ve çevresini yıkan tarihi depremler: Böyle bir gazap ne görüldü ne de işitildi

1513-1514 DEPREMİ

1514'te Tarsus-Malatya-Adana hattında Mısır'da Kahire'den hissedilen bir deprem meydana geldi. Mersin ve Maraş'ın da etkilendiği söylenir. Ancak tarihi ve etkilediği bölgeler tam olarak belli değildir. Depremin tarihi, bazı kaynaklarda 1513, bazı kaynaklarda 1514 olarak geçer. 28 Mart 1513'te meydana gelen ve Mısır'dan hissedilen depremle bir alakası olup olmadığı tam olarak çözülememiştir.

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