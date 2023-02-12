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Erhan Afyoncu yazdı! Kahramanmaraş ve çevresini yıkan tarihi depremler: Böyle bir gazap ne görüldü ne de işitildi
Giriş Tarihi: 12.02.2023 08:50
Güncelleme Tarihi: 12.02.2023
08:55
Erhan Afyoncu yazdı! Kahramanmaraş ve çevresini yıkan tarihi depremler: Böyle bir gazap ne görüldü ne de işitildi
Kahramanmaraş ve çevresi tarih boyunca büyük depremlerle sallandı. Maraş bölgesi 1114, 1513, 1544 ve 1795'te depremlere maruz kaldı. Bunların içinde 1114 ve 1795'te meydana gelen iki büyük deprem, Maraş'ı tamamen harap etmiş ve binlerce insan ölmüştü.