Erkan Petekkaya’nın sağlık durumu nasıl oldu? Erkan Petekkaya’nın hastalığı ne, yeni gelişme var mı?

1999 yılında Aynalı Tahir adlı dizi için kamera karşısına geçti.

Aşkına Eşkıya, Bedel, Japon Gelin ve Taştan Kalp gibi projelerde yer alan oyuncu, 2003 yılında ekranlara gelen Serseri adlı dizide Bülent karakterini canlandırdı.

2005 yılında Köpek dizisiyle ekranlarda görünmeye devam eden Petekkaya, bu dizide canlandırdığı Yılmaz karakteriyle Beyaz İnci Televizyon Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterildi.

2005-2007 yayın döneminde ATV'de ekrana gelen Beyaz Gelincik adlı dizide Adanalı zengin bir ailenin holding yöneticisi olan büyük oğlu Ömer'i canlandırdı.

2007'de Sessiz Fırtına'da Yiğit Sancaktar, 2008'de Sonbahar'da Galip, 2010'da Hanımeli Sokağı'nda Osman rolünü üstlendi.

2010-2012 yılları arasında Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizide Ali Kaptan olarak seyircinin karşısına çıkan oyuncu, bu projeyle tanınırlığını arttırdı.

Ardından Dila Hanım, Paramparça, Kayıt Dışı, Vurgun gibi dizilerde boy gösterdi.

Son dönemin fenomen dizilerinden Kırmızı Oda ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi projelerde yer alan Petekkaya, şimdilerde #SanaSöz adlı dizide canlandırdığı Delikanlı Sadi rolüyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Deli Dumrul, Kanlı Düğün, Korku gibi birçok farklı oyunda yer alan oyuncu, Gecenin Kanatları, Kolpaçino Üçüncü Devre, Ayla, Kapan gibi filmlerde de rol alarak beyazperdede boy gösterdi.

Petekkaya, 2003 yılında Didem Petekkaya ile evlendi. Çiftin Cem Cano adında bir oğlu var.

Beşiktaş taraftarı olan Petekkaya, 1.89 boyunda, 78 kilo ve yay burcudur.