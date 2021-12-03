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Haberler Yaşam Erkan Petekkaya’nın sağlık durumu nasıl oldu? Erkan Petekkaya’nın hastalığı ne, yeni gelişme var mı?
Giriş Tarihi: 03.12.2021 10:29 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 11:11

Erkan Petekkaya’nın sağlık durumu nasıl oldu? Erkan Petekkaya’nın hastalığı ne, yeni gelişme var mı?

Pek çok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın 2 Aralık Perşembe gecesi rahatsızlanması sebebiyle hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi. Akşam saatlerinde böbreklerinden rahatsızlanan ünlü ismin tedavisi sürerken oyuncunun hayranları "Erkan Petekkaya'nın sağlık durumu nasıl oldu? Erkan Petekkaya'nın hastalığı ve son durumu ne?" sorularına yanıt arıyor. İşte Erkan Petekkaya sağlık durumu ve son gelişmeler.

Erkan Petekkaya’nın sağlık durumu nasıl oldu? Erkan Petekkaya’nın hastalığı ve son durumu ne?

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın sağlık durumu, magazin gündeminde yer almaya başladı. Akşam saatlerinde böbreklerinde yaşadığı problem sebebiyle hastaneye kaldırılan ismin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken "Erkan Petekkaya'nın sağlık durumu nasıl oldu? Erkan Petekkaya'nın hastalığı ve son durumu ne?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Erkan Petekkaya'nın hastalığı ve sağlık durumuna ilişkin son bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Erkan Petekkaya’nın sağlık durumu nasıl oldu? Erkan Petekkaya’nın hastalığı ve son durumu ne?

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, dün akşam saatlerinde böbreklerinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle, hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin devam ettiği öğrenilen Petekkaya böbrekleri nedeniyle sorun yaşıyor.

Daha önce de böbrek taşı tedavisi gören Petekkaya, ağrıları şiddetlenince ameliyat olmuştu.

4 YIL ÖNCE AMELİYAT OLMUŞTU

Oyuncu Petekkaya böbrek taşı nedeniyle dört yıl önce ameliyat olmuştu.

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Erkan Petekkaya’nın sağlık durumu nasıl oldu? Erkan Petekkaya’nın hastalığı ve son durumu ne?

ERKAN PETEKKAYA KİMDİR?

Erkan Petekkaya, 11 Aralık 1970'te Elazığ'da doğdu. Diyarbakırlı oyuncu, çocukluğunu İstanbul'da geçirdi.

Petekkaya, Mehmet Karamancı İlkokulu, Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde öğrenim gördükten sonra Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazandı.

1994 yılında kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998 yılında Güzel Günler dizisiyle devam etti.

Erkan Petekkaya’nın sağlık durumu nasıl oldu? Erkan Petekkaya’nın hastalığı ve son durumu ne?

1999 yılında Aynalı Tahir adlı dizi için kamera karşısına geçti.

Aşkına Eşkıya, Bedel, Japon Gelin ve Taştan Kalp gibi projelerde yer alan oyuncu, 2003 yılında ekranlara gelen Serseri adlı dizide Bülent karakterini canlandırdı.

2005 yılında Köpek dizisiyle ekranlarda görünmeye devam eden Petekkaya, bu dizide canlandırdığı Yılmaz karakteriyle Beyaz İnci Televizyon Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterildi.

2005-2007 yayın döneminde ATV'de ekrana gelen Beyaz Gelincik adlı dizide Adanalı zengin bir ailenin holding yöneticisi olan büyük oğlu Ömer'i canlandırdı.

2007'de Sessiz Fırtına'da Yiğit Sancaktar, 2008'de Sonbahar'da Galip, 2010'da Hanımeli Sokağı'nda Osman rolünü üstlendi.

2010-2012 yılları arasında Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizide Ali Kaptan olarak seyircinin karşısına çıkan oyuncu, bu projeyle tanınırlığını arttırdı.

Ardından Dila Hanım, Paramparça, Kayıt Dışı, Vurgun gibi dizilerde boy gösterdi.

Son dönemin fenomen dizilerinden Kırmızı Oda ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi projelerde yer alan Petekkaya, şimdilerde #SanaSöz adlı dizide canlandırdığı Delikanlı Sadi rolüyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Deli Dumrul, Kanlı Düğün, Korku gibi birçok farklı oyunda yer alan oyuncu, Gecenin Kanatları, Kolpaçino Üçüncü Devre, Ayla, Kapan gibi filmlerde de rol alarak beyazperdede boy gösterdi.

Petekkaya, 2003 yılında Didem Petekkaya ile evlendi. Çiftin Cem Cano adında bir oğlu var.

Beşiktaş taraftarı olan Petekkaya, 1.89 boyunda, 78 kilo ve yay burcudur.

Erkan Petekkaya’nın sağlık durumu nasıl oldu? Erkan Petekkaya’nın hastalığı ve son durumu ne?
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