Haberler Yaşam Ünlü sunucu Erkan Yolaç'tan kötü haber! Evet - Hayır'ın sunucusu Erkan Yolaç kimdir, kaç yaşında, hastalığı nedir? İşte sağlık durumu

Giriş Tarihi: 26.10.2022 12:03 Güncelleme Tarihi: 26.10.2022 12:03

Ünlü sunucu Erkan Yolaç'tan kötü haber! Evet - Hayır'ın sunucusu Erkan Yolaç kimdir, kaç yaşında, hastalığı nedir? İşte sağlık durumu

Ünlü sunucu Erkan Yolaç sağlık durumu ile sorgulanmaya başladı. Geçtiğimiz senelerde zaman zaman hastaneye yattığı bilgisi gelen ünlü isim için sevenlerini üzen bir haber geldi. Bir dönemin en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Evet Hayır sunucusu olarak tanınan Erkan Yolaç hastalığı sebebiyle gözetim altında. Arkadaşı Halit Kıvanç'ın ölümü ardından korkutan haber gündemdeki yerini aldı. Peki, Erkan Yolaç kimdir, kaç yaşında, nereli, eşi kim? İşte, ünlü sunucudan gelen son dakika bilgisi ve hayatı hakkında merak edilenler…