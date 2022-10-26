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Haberler Yaşam Ünlü sunucu Erkan Yolaç'tan kötü haber! Evet - Hayır'ın sunucusu Erkan Yolaç kimdir, kaç yaşında, hastalığı nedir? İşte sağlık durumu
Giriş Tarihi: 26.10.2022 12:03 Güncelleme Tarihi: 26.10.2022 12:03

Ünlü sunucu Erkan Yolaç'tan kötü haber! Evet - Hayır'ın sunucusu Erkan Yolaç kimdir, kaç yaşında, hastalığı nedir? İşte sağlık durumu

Ünlü sunucu Erkan Yolaç sağlık durumu ile sorgulanmaya başladı. Geçtiğimiz senelerde zaman zaman hastaneye yattığı bilgisi gelen ünlü isim için sevenlerini üzen bir haber geldi. Bir dönemin en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Evet Hayır sunucusu olarak tanınan Erkan Yolaç hastalığı sebebiyle gözetim altında. Arkadaşı Halit Kıvanç'ın ölümü ardından korkutan haber gündemdeki yerini aldı. Peki, Erkan Yolaç kimdir, kaç yaşında, nereli, eşi kim? İşte, ünlü sunucudan gelen son dakika bilgisi ve hayatı hakkında merak edilenler…

Ünlü sunucu Erkan Yolaç’tan kötü haber! Evet - Hayır’ın sunucusu Erkan Yolaç kimdir, kaç yaşında, hastalığı nedir? İşte sağlık durumu

Erkan Yolaç hastalığı nedir sorusu ünlü isimden gelen kötü haber sonrası araştırılmaya başladı. Daha önce de birkaç kez rahatsızlanan sunucu sevenlerini korkutmuştu. Bugün hala izleyenler tarafından hatırlanan Evet Hayır yarışması sunucusu olarak ekran önünde yer alan ünlü isim bir süredir ekranlarda görünmüyor. Peki, Erkan Yolaç kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, eşi kim? İşte, sunucu Erkan Yolaç sağlık durumu

Ünlü sunucu Erkan Yolaç’tan kötü haber! Evet - Hayır’ın sunucusu Erkan Yolaç kimdir, kaç yaşında, hastalığı nedir? İşte sağlık durumu

ERKAN YOLAÇ SAĞLIK DURUMU İLE KORKUTTU!

Ünlü yarışma Evet Hayır'ın sunucusu Erkan Yolaç torununun doğumu için gittiği Amerika'da zatürre teşhisi ile yoğun bakım kaldırıldı.

Bilinç kaybı yaşayan ünlü ismin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Halit Kıvanç'ın ölümü ardından Yolaç'ın bu haberi sevenlerini korkuttu.

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Ünlü sunucu Erkan Yolaç’tan kötü haber! Evet - Hayır’ın sunucusu Erkan Yolaç kimdir, kaç yaşında, hastalığı nedir? İşte sağlık durumu

ERKAN YOLAÇ KİMDİR?

24 Şubat 1935 Kırklareli Babaeski doğumlu olan Erkan Yolaç şeker fabrikasının revirinde doğmuştur. Babası Mehmet Yolaç Edirne'lidir. Babası zamanında Sofya'dan göç etmiştir. 6 yaşındayken İstanbul'a taşınmışlar.

Ünlü sunucu Erkan Yolaç’tan kötü haber! Evet - Hayır’ın sunucusu Erkan Yolaç kimdir, kaç yaşında, hastalığı nedir? İşte sağlık durumu

Yolaç, önce Saint-Joseph Fransız Lisesi'nde sonra Kenan Evren Anadolu Lisesi'nde sınıfta kaldı. Babasının işi gereği Kastamonu'ya taşındılar. Burada lisedeyken edebiyat öğretmeni Rauf Mutluay'ın yönlendirmesiyle belediye mikrofonlarından sunum yaptı. Belediye başkanı Osman Zeki Oktay'ın da sunumunu beğenmesiyle tüm anonsları o yapmaya başladı.

Ünlü sunucu Erkan Yolaç’tan kötü haber! Evet - Hayır’ın sunucusu Erkan Yolaç kimdir, kaç yaşında, hastalığı nedir? İşte sağlık durumu

1960 yılında Ankara Radyosu'nun sınavlarını kazanarak orada çalışmaya başladı. İlerleyen yıllarda Huysuz Virjin, Orhan Boran, Leyla Sayar gibi isimlerle gazinolarda çalışmaya başladı. Ancak Türkiye kendisini sunduğu 'Evet-Hayır'' yarışmasıyla tanıdı. 1976 Türkiye güzeli Asuman Tuğberk ile evlidir.

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