HaberlerYaşamErkek arkadaşı gözlerine inanamadı! Bursa'da gelin adayı ezber bozdu
Giriş Tarihi: 22.12.2021 10:24Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 10:24
Erkek arkadaşı gözlerine inanamadı! Bursa'da gelin adayı ezber bozdu
Bursa'da 5 aydır birlikte olduğu erkek arkadaşına hayatının sürprizini hazırlayan genç kadın, denizin ortasında teknede meşaleler eşliğinde evlenme teklif etti. Gelin adayının diz çöküp evlenme teklifi yaparken çekilen görüntüleri büyük beğeni topladı. Medeni cesaretiyle yok böyle gelin dedirten Nilay Bay, "Genç kızlara tavsiyem böyle bir evllik teklifi hayalleri varsa hiç beklemesinler kendileri teklif etsinler" dedi.