Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Erkek arkadaşı gözlerine inanamadı! Bursa'da gelin adayı ezber bozdu
Giriş Tarihi: 22.12.2021 10:24 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 10:24

Erkek arkadaşı gözlerine inanamadı! Bursa'da gelin adayı ezber bozdu

Bursa'da 5 aydır birlikte olduğu erkek arkadaşına hayatının sürprizini hazırlayan genç kadın, denizin ortasında teknede meşaleler eşliğinde evlenme teklif etti. Gelin adayının diz çöküp evlenme teklifi yaparken çekilen görüntüleri büyük beğeni topladı. Medeni cesaretiyle yok böyle gelin dedirten Nilay Bay, "Genç kızlara tavsiyem böyle bir evllik teklifi hayalleri varsa hiç beklemesinler kendileri teklif etsinler" dedi.

İHA
Erkek arkadaşı gözlerine inanamadı! Bursa’da gelin adayı ezber bozdu

BURSA'DA GELİN ADAYI EZBER BOZDU! ERKEK ARKADAŞI GÖZLERİNE İNANAMADI

Bursa'da bir tekstil fabrikasında üretim planlama uzmanı olarak görev yapan 22 yaşındaki Nilay Bay, bir servis şirketinde genel müdürlük yapan 25 yaşındaki Muratcan Sarı ile 6 öy önce tanıştı.

Erkek arkadaşı gözlerine inanamadı! Bursa’da gelin adayı ezber bozdu

Sarı'yı tanıyınca kafasındaki evlilik hakkındaki tüm olumsuz düşüncelerden kurtulan Nilay Bay, kendisi gibi fanatik Galatasaray taraftarı olan erkek arkadaşına maç sırasında evlenme teklif etmeyi planladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Erkek arkadaşı gözlerine inanamadı! Bursa’da gelin adayı ezber bozdu

Bunun üzerine bir kaç taraftar grubuna mail attı, ancak geri dönüş olmayınca hayali yarım kaldı.

Erkek arkadaşı gözlerine inanamadı! Bursa’da gelin adayı ezber bozdu

Daha sonra internet üzerinden bir uygulamadan organizasyon şirketleri ile görüşen Bay, erkek arkadaşına denizin ortasında tekne üzerinde evlilik teklifi etmeye karar verdi.

Erkek arkadaşı gözlerine inanamadı! Bursa’da gelin adayı ezber bozdu

Organizasyon şirketini arayıp günü kararlaştıran Bay, daha sonra takacakları yüzükleri seçip sürpriz gününü beklemeye başladı.

SON DAKİKA