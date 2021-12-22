Erkek arkadaşı gözlerine inanamadı! Bursa’da gelin adayı ezber bozdu

BURSA'DA GELİN ADAYI EZBER BOZDU! ERKEK ARKADAŞI GÖZLERİNE İNANAMADI

Bursa'da bir tekstil fabrikasında üretim planlama uzmanı olarak görev yapan 22 yaşındaki Nilay Bay, bir servis şirketinde genel müdürlük yapan 25 yaşındaki Muratcan Sarı ile 6 öy önce tanıştı.