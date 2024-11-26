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Giriş Tarihi: 26.11.2024 13:10 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 13:10

Erkek arkadaşı ile kavga edip evden ayrılmak istedi! Olan kapıya gelen taksiciye oldu! Korkunç…

İnanılmaz olay Burdur'da yaşandı. Kız arkadaşını taksiden indiremeyince araca zarar veren M.T., tartıştığı şoför M.M.'ye bıçakla saldırdı. Defalarca bıçak savuran M.T.'nin çevredekilerin de olay yerine gelmesiyle kaçtığı anlar, araç kamerasına yansıdı...

DHA
Erkek arkadaşı ile kavga edip evden ayrılmak istedi! Olan kapıya gelen taksiciye oldu! Korkunç…

Dehşet dolu olay, 24 Kasım'da saat 21.00 sıralarında Recep Mahallesi'nde yaşandı. Erkek arkadaşı M.T. ile tartışan Ş.A., taksi çağırarak onun evinden ayrılmak istedi. M.T., taksiye binen Ş.A.'yı indirmek istedi.

Erkek arkadaşı ile kavga edip evden ayrılmak istedi! Olan kapıya gelen taksiciye oldu! Korkunç…

Ş.A. inmeyince M.T. araca zarar verip, aynasını kırdı. Aracından inen taksi şoförü M.M. ile M.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle M.T., bıçakla şoför M.M.'ye saldırdı.

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Erkek arkadaşı ile kavga edip evden ayrılmak istedi! Olan kapıya gelen taksiciye oldu! Korkunç…

Elindeki bıçağı defalarca savuran M.T.'yi taksi şoförü M.M. tekmeleyerek kendisinden uzak tutmaya çalıştı. Taksiden inmeyen Ş.A.'nın yardım çığlıkları sonrası çevredekilerin olay yerine gelmesiyle M.T., kaçarak uzaklaştı.

Erkek arkadaşı ile kavga edip evden ayrılmak istedi! Olan kapıya gelen taksiciye oldu! Korkunç…

Olaydan yara almadan kurtulan taksi şoförünün şikayeti sonrası polis tarafından gözaltına alınan M.T., dün çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erkek arkadaşı ile kavga edip evden ayrılmak istedi! Olan kapıya gelen taksiciye oldu! Korkunç…

Diğer yandan kavga, taksinin kamerasına yansıdı. M.T. ile M.M.'nin aracın arka tarafında tartıştığı, bu sırada araçtaki Ş.A.'nın yaşadığı panik anları görüntülere yansıdı.

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