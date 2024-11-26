Haberler
Yaşam
Erkek arkadaşı ile kavga edip evden ayrılmak istedi! Olan kapıya gelen taksiciye oldu! Korkunç…
Giriş Tarihi: 26.11.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024
13:10
Erkek arkadaşı ile kavga edip evden ayrılmak istedi! Olan kapıya gelen taksiciye oldu! Korkunç…
İnanılmaz olay Burdur'da yaşandı. Kız arkadaşını taksiden indiremeyince araca zarar veren M.T., tartıştığı şoför M.M.'ye bıçakla saldırdı. Defalarca bıçak savuran M.T.'nin çevredekilerin de olay yerine gelmesiyle kaçtığı anlar, araç kamerasına yansıdı...