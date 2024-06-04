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Erkek arkadaşı tarafından tekme-tokat dövüldü, yere yığıldı! İfadesi pes dedirtti
Giriş Tarihi: 04.06.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
11:58
Erkek arkadaşı tarafından tekme-tokat dövüldü, yere yığıldı! İfadesi pes dedirtti
Mersin'de akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Bir kadın, nişanlısı tarafından sokak ortasında tekme tokat dövüldü, yere yığıldı. Dehşet anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, genç kadının polis merkezindeki ifadesi "pes" dedirtti.