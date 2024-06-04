Erkek arkadaşı tarafından tekme-tokat dövüldü, yere yığıldı! İfadesi pes dedirtti

Sosyal medyaya da yansıyan olay sonrası polis merkezine giderek ifade veren Azra H.A., şahsın nişanlısı olduğunu, birlikte dışarıya çıkarak alkol aldıklarını, dönüşte alkolün de etkisi ile kıskançlık sonrası nişanlısının 'bin şu arabaya' diyerek eliyle ittirdiği sırada yere düştüğünü öne sürdü.