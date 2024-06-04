Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Erkek arkadaşı tarafından tekme-tokat dövüldü, yere yığıldı! İfadesi pes dedirtti
Giriş Tarihi: 04.06.2024 11:55 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 11:58

Erkek arkadaşı tarafından tekme-tokat dövüldü, yere yığıldı! İfadesi pes dedirtti

Mersin'de akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Bir kadın, nişanlısı tarafından sokak ortasında tekme tokat dövüldü, yere yığıldı. Dehşet anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, genç kadının polis merkezindeki ifadesi "pes" dedirtti.

İHA
Erkek arkadaşı tarafından tekme-tokat dövüldü, yere yığıldı! İfadesi pes dedirtti

Dün gece, merkez Yenişehir ilçesinde meydana gelen olayda, Azra H.A. adlı kadın, otomobile bindiği sırada yanında bulunan erkek arkadaşı E.A. (46) tarafından darp edildi.

Erkek arkadaşı tarafından tekme-tokat dövüldü, yere yığıldı! İfadesi pes dedirtti

TEKME-TOKAT DÖVÜLEREK YERE YIĞILDI

Yediği dayakla yere düşen kadın ayağa kalkıp tartışmaya başlayınca tekrar tekme- tokat dövülerek yere yığıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Erkek arkadaşı tarafından tekme-tokat dövüldü, yere yığıldı! İfadesi pes dedirtti

Sosyal medyaya da yansıyan olay sonrası polis merkezine giderek ifade veren Azra H.A., şahsın nişanlısı olduğunu, birlikte dışarıya çıkarak alkol aldıklarını, dönüşte alkolün de etkisi ile kıskançlık sonrası nişanlısının 'bin şu arabaya' diyerek eliyle ittirdiği sırada yere düştüğünü öne sürdü.

Erkek arkadaşı tarafından tekme-tokat dövüldü, yere yığıldı! İfadesi pes dedirtti

Kadın, darp edilmediğini ve kimseden şikâyetçi olmadığını söyledi.

Erkek arkadaşı tarafından tekme-tokat dövüldü, yere yığıldı! İfadesi pes dedirtti

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Öte yandan, olay anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Erkek arkadaşı tarafından tekme tokat dövüldü, 'düştüm' dedi | Video

SON DAKİKA