Erkek hemşireden cinsel saldırı: 63 yaşındaki kanserli kadına yaptıkları mide bulandırdı!

İzmir'in Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğum Bakım Ünitesi'nde tedavi gören akciğer kanseri hastası 63 yaşındaki N.C., 29 yaşındaki erkek hemşire E.K.'nin cinsel saldırısına uğradı. İğrenç anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, şüpheli E.K. Bayraklı'da restoranda eşiyle yemek yerken gözaltına alındı. Savcılıkta suçunu itiraf eden E.K. pişman olduğunu söyledi. E.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, N.C. olaydan bir gün sonra yaşamını yitirdi.