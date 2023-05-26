Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Erkek hemşireden cinsel saldırı: Bilinci kapalı kadına yaptıkları mide bulandırdı!
Giriş Tarihi: 26.05.2023 17:25 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 17:25

Erkek hemşireden cinsel saldırı: Bilinci kapalı kadına yaptıkları mide bulandırdı!

İzmir'in Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğum Bakım Ünitesi'nde tedavi gören akciğer kanseri hastası 63 yaşındaki N.C., 29 yaşındaki erkek hemşire E.K.'nin cinsel saldırısına uğradı. İğrenç anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, şüpheli E.K. Bayraklı'da restoranda eşiyle yemek yerken gözaltına alındı. Savcılıkta suçunu itiraf eden E.K. pişman olduğunu söyledi. E.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, N.C. olaydan bir gün sonra yaşamını yitirdi.

Ceyhan TORLAK
Erkek hemşireden cinsel saldırı: Bilinci kapalı kadına yaptıkları mide bulandırdı!

İğrenç olay, 17 Mayıs'ta Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğum Bakım Ünitesi'nde meydana geldi. 24 Nisan'da hastanede tedavi görmeye başlayan 4'üncü evre akciğer kanseri hastası 63 yaşındaki N.C.'nin bilinci 5 Mayıs'ta kapandı.

Erkek hemşireden cinsel saldırı: Bilinci kapalı kadına yaptıkları mide bulandırdı!

İğrenç olay, 17 Mayıs'ta Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğum Bakım Ünitesi'nde meydana geldi. 24 Nisan'da hastanede tedavi görmeye başlayan 4'üncü evre akciğer kanseri hastası 63 yaşındaki N.C.'nin bilinci 5 Mayıs'ta kapandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Erkek hemşireden cinsel saldırı: Bilinci kapalı kadına yaptıkları mide bulandırdı!

SAPIK HEMŞİRE EŞİYLE YEMEK YERKEN GÖZALTINA ALINDI
Yoğun bakım ünitesindeki güvenlik kameralarını izleyen güvenlik personeli, nitelikli cinsel saldırıyı kameradan tespit etti ve görüntülerle birlikte polise şikayette bulunuldu. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, şüpheli E.K.'yı Bayraklı ilçesinde bir mekanda eşiyle birlikte yemek yerken gözaltına aldı.

Erkek hemşireden cinsel saldırı: Bilinci kapalı kadına yaptıkları mide bulandırdı!

CİNSEL SALDIRI ANI İZLETİLDİ
Emniyette ifade veren E.K., "N.C. isimli hastayı ismen tanıyorum. Kendisi yoğun bakım servisinde yatan hastadır. Kendisinin ne hastalığı olduğunu tam detaylı olarak bilmiyorum. 17 Mayıs'ta N.C.'nin ilaçlarını saat 17.00-21.00 ve 03.30 sıralarında ben verdim. Verdiğim ilaçlar antibiyotikti ancak tam ne işe yaradıklarını bilmiyorum. Elektronik sistemde hangi ilaç verileceği yazıyor. Ben de buna göre N.C.'ye ilaçlarını verdim" dedi. Ardından E.K.'ya güvenlik kameraları tarafından görüntülenen cinsel saldırı anına ait kayıt izletildi. E.K. ise "Hastaya vermiş olduğum ilaçlar kendi elektronik sisteminde bulunan ilaçlar, görüntülerin devamı için söyleyecek herhangi bir şeyim yoktur" dedi.

Erkek hemşireden cinsel saldırı: Bilinci kapalı kadına yaptıkları mide bulandırdı!

SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Emniyetteki ifadelerin ardından E.K., sevk edildiği mahkemede savcıya yeniden ifade verdi. Emniyetteki ifadesinde yanlış anlaşılma olduğunu savunan E.K., "Yoğun bakımda yatmakta olan N.C. isimli kadının göğüslerine dokunduğum hususu doğrudur. Cinsel organımı açıp, yanaştırdığım da doğrudur. Sadece teşebbüs ettim" diyerek pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

SON DAKİKA