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neden daha az yaşar? İşte cevabı!

Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın her yerinde kadınlara nazaran daha kısa süre yaşar. Bunun elbette bilimle açıklanan cevapları var. Ama biz size günlük yaşamdan karelerle görmenizi sağlayacak fotoğrafları derledik. İşte sıfır dikkat, iş güvenliğinin yanından bile geçmediği ve kimilerinde mantık aramanın imkansız olduğu kareler! Hepsinin de başrolünde elbette erkekler var. Erkeklerin kadınlardan daha tehlikeli işler yaptığı bir gerçek ama bu tarz konularda daha dikkatsiz olduğunu söylemek de yanlış olmaz herhalde.

Giriş Tarihi: 20.11.2019 08:22 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 08:26
Erkekler neden daha az yaşar? İşte cevabı!

İşte birbirinden ilginç kareler!

Erkekler neden daha az yaşar? İşte cevabı!
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Erkekler neden daha az yaşar? İşte cevabı!
Erkekler neden daha az yaşar? İşte cevabı!
Erkekler neden daha az yaşar? İşte cevabı!
Erkekler neden daha az yaşar? İşte cevabı!
Erkekler neden daha az yaşar? İşte cevabı!
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