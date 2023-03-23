ERMENİSTAN TÜRKİYE MAÇI YAYIN TARİHİ | Ermenistan Türkiye Milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ermenistan Türkiye maçı için nefesler tutuldu. A Milli takım Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde sahaya çıkacak olan ay yıldızlılar ilk karşılaşmasına çıkıyor. A Milli Takım, Grup aşamasına güzel bir başlangıç yapmak isterken öte yandan "Ermenistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Mücadeleyi İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Peki, Ermenistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte son durum ve detaylar.