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Haberler Yaşam ERMENİSTAN TÜRKİYE MAÇI YAYIN TARİHİ | Ermenistan Türkiye Milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 23.03.2023 11:46 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 11:46

ERMENİSTAN TÜRKİYE MAÇI YAYIN TARİHİ | Ermenistan Türkiye Milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ermenistan Türkiye maçı için nefesler tutuldu. A Milli takım Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde sahaya çıkacak olan ay yıldızlılar ilk karşılaşmasına çıkıyor. A Milli Takım, Grup aşamasına güzel bir başlangıç yapmak isterken öte yandan "Ermenistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Mücadeleyi İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Peki, Ermenistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte son durum ve detaylar.

ERMENİSTAN TÜRKİYE MAÇI YAYIN TARİHİ | Ermenistan Türkiye Milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ermenistan Türkiye maçı için geri sayım da resmen başlamış oldu. EURO 2024 elemelerinde Ermenistan'la karşı karşıya gelecek olan A Milli takımımız galibiyetle sahadan ayrılmak istiyor. Öte yandan "Ermenistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. D Grubu'nda yer alan temsilcimizin diğer rakipleri ise Hırvatistan, Galler ve Letonya oldu. İşte Ermenistan Türkiye maçı tarihi, kanalı ve detaylar.

ERMENİSTAN TÜRKİYE MAÇI YAYIN TARİHİ | Ermenistan Türkiye Milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ERMENİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ermenistan Türkiye maçı 25 Mart 2023'te saat 20.00'de oynanacak. Maç, Vazgen Sarkisyan Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanacak.

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ERMENİSTAN TÜRKİYE MAÇI YAYIN TARİHİ | Ermenistan Türkiye Milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

25.03.2023 20.00 Ermenistan-Türkiye

28.03.2023 21.45 Türkiye-Hırvatistan

16.06.2023 21.45 Letonya-Türkiye

19.06.2023 21.45 Türkiye-Galler

08.09.2023 21.45 Türkiye-Ermenistan

12.10.2023 21.45 Hırvatistan-Türkiye

15.10.2023 21.45 Türkiye-Letonya

21.11.2023 22.45 Galler-Türkiye

ERMENİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

ERMENİSTAN TÜRKİYE MAÇI YAYIN TARİHİ | Ermenistan Türkiye Milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADAY KADRO AÇIKLANDI

KALECİLER: Altay Bayındır, Fehmi Mert Günok, Uğurcan Çakır

DEFANS: Mehmet Zeki Çelik, Onur Bulut, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Tayyip Talha Sanuç, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu

ORTA SAHA / FORVET: Abdülkadir Ömür, Barış Alper Yılmaz, Cengiz Ünder, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Mehmet Can Aydın, Orkun Kökçü, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Enes Ünal, Umut Nayir

ERMENİSTAN TÜRKİYE MAÇI YAYIN TARİHİ | Ermenistan Türkiye Milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EURO 24 ELEMELERİ FİKSTÜRÜ

A Milli Takım için UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maç takvimi de belli oldu. D grubunda bulunan Türkiye milli maçları 25 Mart 2023 tarihinde başlayıp 21 Kasım 2023'te sona erecek.

İlk maçına Ermenistan ile deplasmanda çıkacak kırmızı beyazlılar ardından 28 Mart 2023'te Hırvatistan'ı ağırlayacak.

A Millî takım, 16 Haziran'da Letonya ile deplasmanda ve 19 Haziran'da Galler ile iç sahada oynayacağı karşılaşmaların ardından Eylül ayında eleme grubundaki tek maçını Ermenistan ile kendi sahasında oynayacak.

Ekim ayında, Hırvatistan ile deplasmanda ve Letonya ile kendi sahasında karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılar, 21 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Galler maçı ile elemeleri tamamlayacak.

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