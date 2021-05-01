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Haberler Yaşam Ersay Üner kimdir, kaç yaşında, nereli? İbo Show konuğu Ersay Üner hayatı ve şarkıları
Giriş Tarihi: 01.05.2021 13:33 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 17:22

, kaç yaşında, nereli? konuğu

'un bugünkü konukları arasında dikkat çeken Ersay Üner, televizyon seyircileri tarafından mercek altına alındı. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Üner, en sevilen şarkılarını Star TV ekranlarında seslendirecek. Demet Akalın'a yazıp bestelediği şarkılarıyla şöhret kazanan , kaç yaşında, nereli gibi sorular son günlerde yanıt arıyor. Şarkıları dillere pelesenk olmuş yetenekli müzisyen memleketi ve özel hayatı açısından inceleniyor. İşte İbo Show konuğu Ersay Üner hayatı hakkında merak edilenler ve en sevilen şarkıları…

Ersay Üner kimdir, kaç yaşında, nereli? İbo Show konuğu Ersay Üner hayatı ve şarkıları

Star TV'nin sevilen programı bu hafta Ersay Üner'i konuk ediyor. Her hafta birbirinden ünlü konuklara ev sahipliği yapan programda bu hafta Demet Akalın'a bestelediği şarkılarıyla tanınan Ersay Üner yer alıyor. Programın sıkı takipçileri, , kaç yaşında soruları ile ünlü şarkıcıyı takibe aldı. İbo Show konuğu Ersay Üner hayatı ve müzik kariyeri hakkında merak edilenler.

Ersay Üner kimdir, kaç yaşında, nereli? İbo Show konuğu Ersay Üner hayatı ve şarkıları

ERSAY ÜNER KİMDİR?

7 Ekim 1978'de Konya'da dünyaya gelen Ersay Üner, Türk pop şarkıcısı, besteci ve şarkı sözü yazarıdır. 2000'lerde Demet Akalın'a yazıp bestelediği şarkılarla tanınmıştır. Babasının memur olarak görev yaptığı belediye düğün salonunda müzikle tanışan yetenekli isim genç yaşta müziğe atıldı. 2017 yılında uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Büşra Pekin ile evlilik kararı almışlardır. Kasım 2019'da, çift ayrılma kararı aldı. 42 yaşında olan ünlü şarkıcı 1.85 boyundadır.

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Ersay Üner kimdir, kaç yaşında, nereli? İbo Show konuğu Ersay Üner hayatı ve şarkıları

ERSAY ÜNER ŞARKILARI

Ersay Üner'in imza attığı şarkılar arasında; "Afedersin", "Bebek", "Herkes Hak Ettiği Gibi Yaşıyor", "Mucize", "Tatil", "Unuttum"; Nâlân'ın "Gücüm Yetmez", Ebru Gündeş'in "Söyleyin", "Kızıl Mavi"; Ziynet Sali'nin "Hava Hoş"; Sibel Tüzün'ün "Yaz Aşkı" şarkıları bulunmaktadır.

Ersay Üner kimdir, kaç yaşında, nereli? İbo Show konuğu Ersay Üner hayatı ve şarkıları

ERSAY ÜNER ALBÜMLERİ

Nokta (2019)

Single'ları

"Yürüdüm" (2015)

"Tatlım Tatlım (Orijinal Film Müziği)" (2017)

"Tatlım Tatlım (Bayraşa Remix)" (2017)

"İki Aşık" (2017)

"Seni Soruyorlar" (2021)

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