Ersay Üner kimdir, kaç yaşında, nereli? İbo Show konuğu Ersay Üner hayatı ve şarkıları

İbo Show'un bugünkü konukları arasında dikkat çeken Ersay Üner, televizyon seyircileri tarafından mercek altına alındı. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Üner, en sevilen şarkılarını Star TV ekranlarında seslendirecek. Demet Akalın'a yazıp bestelediği şarkılarıyla şöhret kazanan Ersay Üner kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorular son günlerde yanıt arıyor. Şarkıları dillere pelesenk olmuş yetenekli müzisyen memleketi ve özel hayatı açısından inceleniyor. İşte İbo Show konuğu Ersay Üner hayatı hakkında merak edilenler ve en sevilen şarkıları…