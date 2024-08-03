Ersu Şaşma kimdir, kaç yaşında, final oyunu hangi gün? Olimpiyatlarda finallere kalan Ersu Şaşma’nın kariyeri!

ERSU ŞAŞMA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, FİNAL YARIŞI NE ZAMAN?

Ersu Şaşma 30 Eylül 1999 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Tokyo 2020 Olimpiyatları sporcusu sırıkla atlama Türkiye rekortmenidir.

2016 yılında atletizm sahnesine giriş yapan Şaşma, o günden itibaren yükselişini sürdürdü. 22 yıllık Türkiye büyükler sırıkla atlama rekorunu 2021 yılında Olimpiyat Oyunları'na 6 ay kala kıran Şaşma, son haftada 5.80 atlayarak vize aldığı Tokyo'da finale çıkarak Türkiye atletizm tarihinde bir ilki başardı. Genç atlet, Olimpiyat Oyunları'nı da dokuzuncu olarak noktaladı.