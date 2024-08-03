Giriş Tarihi: 03.08.2024 18:52
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024
18:52
Ersu Şaşma kimdir, kaç yaşında, final oyunu hangi gün? Olimpiyatlarda finallere kalan Ersu Şaşma’nın kariyeri!
Ersu Şaşma, Türk sırıkla atlama atletidir. Tokyo 2020 Olimpiyatları'nın ardından, Paris 2024 olimpiyat oyunlarında başarı göstermeye devam ediyor. Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlama elemelerinde 5.75m'lik atlayışıyla finale yükselmeyi başardı. Peki, Ersu Şaşma kimdir, kaç yaşında, final yarışı ne zaman? İşte, Olimpiyatlarda finallere kalan Ersu Şaşma'nın hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler!