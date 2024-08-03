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Giriş Tarihi: 03.08.2024 17:05 Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 17:05

Ersu Şaşma kimdir, kaç yaşında, hangi takımda, final yarışı ne zaman? Olimpiyatlarda finallere kalan Ersu Şaşma’nın hayatı!

Ersu Şaşma, Türk sırıkla atlama atletidir. Tokyo 2020 Olimpiyatları'nın ardından, Paris 2024 olimpiyat oyunlarında başarı göstermeye devam ediyor. Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlama elemelerinde 5.75m'lik atlayışıyla finale yükselmeyi başardı. Peki, Ersu Şaşma kimdir, kaç yaşında, final yarışı ne zaman? İşte, Olimpiyatlarda finallere kalan Ersu Şaşma'nın hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler!

Ersu Şaşma kimdir, kaç yaşında, hangi takımda, final yarışı ne zaman? Olimpiyatlarda finallere kalan Ersu Şaşma’nın hayatı!

Ersu Şaşma üst üste ikinci kez Olimpiyat finallerinde yer alacak. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Milli Atletimiz Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlama elemelerinde mücadele etti. Milli sporcumuz; 5.40, 5.60, 5.70 ve 5.75'i ilk hakkında geçerek adını finale yazdırarak erkekler sırıkla atlama finalinde yarışmayı garantiledi. Peki, Ersu Şaşma kimdir, kaç yaşında, final yarışı ne zaman?

Ersu Şaşma kimdir, kaç yaşında, hangi takımda, final yarışı ne zaman? Olimpiyatlarda finallere kalan Ersu Şaşma’nın hayatı!

ERSU ŞAŞMA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, FİNAL YARIŞI NE ZAMAN?

Ersu Şaşma 30 Eylül 1999 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Tokyo 2020 Olimpiyatları sporcusu sırıkla atlama Türkiye rekortmenidir.

2016 yılında atletizm sahnesine giriş yapan Şaşma, o günden itibaren yükselişini sürdürdü. 22 yıllık Türkiye büyükler sırıkla atlama rekorunu 2021 yılında Olimpiyat Oyunları'na 6 ay kala kıran Şaşma, son haftada 5.80 atlayarak vize aldığı Tokyo'da finale çıkarak Türkiye atletizm tarihinde bir ilki başardı. Genç atlet, Olimpiyat Oyunları'nı da dokuzuncu olarak noktaladı.

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Ersu Şaşma kimdir, kaç yaşında, hangi takımda, final yarışı ne zaman? Olimpiyatlarda finallere kalan Ersu Şaşma’nın hayatı!

Tokyo'dan sonra da çıkışını sürdüren Şaşma, Cezayir'in Vahran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Ersu Şaşma 5,75 metrelik atlayışıyla birinci olarak altın madalya kazandı. Konya'da Konya Atletizm Pisti'nde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda atletizm erkekler sırıkla atlama finalinde 5.60 metrelik atlayışıyla oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Ersu Şaşma kimdir, kaç yaşında, hangi takımda, final yarışı ne zaman? Olimpiyatlarda finallere kalan Ersu Şaşma’nın hayatı!

Şaşma, Avrupa Atletizm Şampiyonlarında sırıkla atlama alanında Türkiye'nin ilk madalyasını kazanmıştır. 2024 Haziran ayında Roma'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 5.82'lik atlayışıyla bronz madalya kazandı.

Paris Olimpiyatları vizesini 2023 yazında kırdığı 5.90'lık Türkiye rekoru derecesiyle cebine koydu.

Ersu Şaşma kimdir, kaç yaşında, hangi takımda, final yarışı ne zaman? Olimpiyatlarda finallere kalan Ersu Şaşma’nın hayatı!

ERSU ŞAŞMA BAŞARILARI

2018 yılında Bulgaristan'da yapılan Balkan Atletizm Şampiyonasında bronz madalya

2019 yılında Norveç'te yapılan Avrupa Atletizm Takım Şampiyonasında bronz madalya

2020 yılında İstanbul'da yapılan Balkan Salon Atletizm Şampiyonasında altın madalya

2021 yılında İstanbul'da yapılan Balkan Salon Atletizm Şampiyonasında altın madalya

Haziran 2021'de Ankara'da düzenlenen 3. Orhan Altan Kupası yarışlarında 5.80m atlayarak Türkiye rekorunu kırmış ve 2020 Yaz Olimpiyatlarına gidiş kotasını elde etmiştir.

2021 yılı Temmuz ayında U23 Avrupa Atletizm Şampiyonasında bronz madalya kazanmıştır.

2020 Yaz Olimpiyatlarında finale kalmış ve 1948 Olimpiyatları üçüncüsü Fenerbahçeli üç adımcı Ruhi Sarıalp'ten bu yana bir atlama branşında final gören ilk Türk erkek atlet olarak tarihe geçmiştir. Finalde 5.70m atlayarak Olimpiyat 10'uncusu olmuştur.

2024 Yaz Olimpiyatları'na katılma hakkını elde etmiştir. Almanya'da düzenlenen Uluslararası Sırıkla Atlama yarışmasında 5.90'lık atlaşıyla büyükler Türkiye rekorunu da kırdı.

2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 5.82'lik dereceyle bronz madalya.

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