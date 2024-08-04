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Giriş Tarihi: 04.08.2024 10:18 Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 10:20

Ersu Şaşma kimdir, kaç yaşında ve hangi takımda? Milli atlet Ersu Şaşma final maçı ne zaman yapılacak?

Milli sırıkla atlama atletimiz Ersu Şaşma Paris 2024 Olimpiyatları'nda finale kaldı. Tokyo 2020'de de finalistler arasına adını yazdıran milli atletimizin hayatı, Ersu Şaşma kimdir, kaç yaşında ve hangi takımda sorularıyla mercek altına alınıyor. Peki, Milli atlet Ersu Şaşma final maçı ne zaman yapılacak? İşte detaylar.

Ersu Şaşma kimdir, kaç yaşında ve hangi takımda? Milli atlet Ersu Şaşma final maçı ne zaman yapılacak?

Paris 2024 Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden Ersu Şaşma, 5.75'i ilk denemesinde geçerek finale kaldı. Atlayışı esnasında sergilediği ikonik pozla olimpiyatlara adını yazdıran milli atletimiz Ersu Şaşma kimdir, kaç yaşında ve hangi takımda, Ersu Şaşma final maçı ne zaman yapılacak sorularıyla inceleniyor. İşte Ersu Şaşma'nın hayatı hakkında merak edilenler.

Ersu Şaşma kimdir, kaç yaşında ve hangi takımda? Milli atlet Ersu Şaşma final maçı ne zaman yapılacak?

ERSU ŞAŞMA KİMDİR?

Ersu Şaşma 30 Eylül 1999 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Tokyo 2020 Olimpiyatları sporcusu sırıkla atlama Türkiye rekortmenidir. 2016 yılında atletizm sahnesine giriş yapan Şaşma, o günden itibaren yükselişini sürdürdü. 22 yıllık Türkiye büyükler sırıkla atlama rekorunu 2021 yılında Olimpiyat Oyunları'na 6 ay kala kıran Şaşma, son haftada 5.80 atlayarak vize aldığı Tokyo'da finale çıkarak Türkiye atletizm tarihinde bir ilki başardı. Genç atlet, Olimpiyat Oyunları'nı da dokuzuncu olarak noktaladı.

Tokyo'dan sonra da çıkışını sürdüren Şaşma, Cezayir'in Vahran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Ersu Şaşma 5,75 metrelik atlayışıyla birinci olarak altın madalya kazandı. Konya'da Konya Atletizm Pisti'nde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda atletizm erkekler sırıkla atlama finalinde 5.60 metrelik atlayışıyla oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Şaşma, Avrupa Atletizm Şampiyonlarında sırıkla atlama alanında Türkiye'nin ilk madalyasını kazanmıştır. 2024 Haziran ayında Roma'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 5.82'lik atlayışıyla bronz madalya kazandı. Paris Olimpiyatları vizesini 2023 yazında kırdığı 5.90'lık Türkiye rekoru derecesiyle cebine koydu.

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Ersu Şaşma kimdir, kaç yaşında ve hangi takımda? Milli atlet Ersu Şaşma final maçı ne zaman yapılacak?

ERSU ŞAŞMA BAŞARILARI

2018 yılında Bulgaristan'da yapılan Balkan Atletizm Şampiyonasında bronz madalya,

2019 yılında Norveç'te yapılan Avrupa Atletizm Takım Şampiyonasında bronz madalya,

2020 yılında İstanbul'da yapılan Balkan Salon Atletizm Şampiyonasında altın madalya,

2021 yılında İstanbul'da yapılan Balkan Salon Atletizm Şampiyonasında altın madalya,

Haziran 2021'de Ankara'da düzenlenen 3. Orhan Altan Kupası yarışlarında 5.80m atlayarak Türkiye rekorunu kırmış ve 2020 Yaz Olimpiyatlarına gidiş kotasını elde etmiştir.

2021 yılı Temmuz ayında U23 Avrupa Atletizm Şampiyonasında bronz madalya kazanmıştır.

2020 Yaz Olimpiyatlarında finale kalmış ve 1948 Olimpiyatları üçüncüsü Fenerbahçeli üç adımcı Ruhi Sarıalp'ten bu yana bir atlama branşında final gören ilk Türk erkek atlet olarak tarihe geçmiştir. Finalde 5.70m atlayarak Olimpiyat 10'uncusu olmuştur.

2024 Yaz Olimpiyatları'na katılma hakkını elde etmiştir. Almanya'da düzenlenen Uluslararası Sırıkla Atlama yarışmasında 5.90'lık atlaşıyla büyükler Türkiye rekorunu da kırdı.

2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 5.82'lik dereceyle bronz madalya.

Ersu Şaşma kimdir, kaç yaşında ve hangi takımda? Milli atlet Ersu Şaşma final maçı ne zaman yapılacak?

EN İYİ ATLETLER ARASINDA YERİNİ ALDI

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta erkekler sırıkla atlama elemeleri gerçekleştirildi. Milli atlet Ersu Şaşma, 5.40, 5.60, 5.70 ve 5.75 haklarını ilk seferde geçerek adını en iyi 12 atlet arasına yazdırdı.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlamada finale kalan ilk Türk atlet olan Ersu Şaşma, bu başarısını Paris'te de tekrarladı.

İlk atlayışında 5.60'ı, ardından 5.70'i rahat bir şekilde geçen Ersu Şaşma, 5.75'lik son atlayışını da başarı ile tamamlayarak finale kaldı. Ersu'nun atlayışın ardından yaptığı ikonik poz Paris 2024'ün en çok konuşulan kareleri arasına girdi.

Ersu Şaşma kimdir, kaç yaşında ve hangi takımda? Milli atlet Ersu Şaşma final maçı ne zaman yapılacak?

FİNAL YARIŞI NE ZAMAN?

Paris'te olimpiyat finaline yükselen sporcumuzun yarışması 5 Ağustos Pazartesi saat 20.00'de başlayacak.

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