Ersu Şaşma kimdir, kaç yaşında ve hangi takımda? Milli atlet Ersu Şaşma final maçı ne zaman yapılacak?

EN İYİ ATLETLER ARASINDA YERİNİ ALDI

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta erkekler sırıkla atlama elemeleri gerçekleştirildi. Milli atlet Ersu Şaşma, 5.40, 5.60, 5.70 ve 5.75 haklarını ilk seferde geçerek adını en iyi 12 atlet arasına yazdırdı.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlamada finale kalan ilk Türk atlet olan Ersu Şaşma, bu başarısını Paris'te de tekrarladı.

İlk atlayışında 5.60'ı, ardından 5.70'i rahat bir şekilde geçen Ersu Şaşma, 5.75'lik son atlayışını da başarı ile tamamlayarak finale kaldı. Ersu'nun atlayışın ardından yaptığı ikonik poz Paris 2024'ün en çok konuşulan kareleri arasına girdi.