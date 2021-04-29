Ertelenen sınavlar ne zaman yapılacak ve nasıl olacak? MEB Ziya Selçuk “ilkokul, ortaokul ve liselerde sınavlar iptal mi, ne zaman?” sorularını yanıtladı!

İlkokul, ortaokul ve liselerdeki sınavların erteleme kararının ardından "Ertelenen sınavlar ne zaman yapılacak ve nasıl olacak?" soruları milyonlarca öğrenci ve velinin gündemine taşınmıştı. Sınavlarla ilgili soru işaretleri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları ardından netlik kazandı. Bakan Selçuk, okullarda lise sınavlarının yüzde 40'a yakın tamamlandığını ifade ederken ikinci dönemde tek sınavın düzenleneceğini duyurdu. Peki, ilkokul, lise ve ortaokullarda 2. sınavlar iptal mi, ne zaman? İşte gelen son dakika açıklamasına dair tüm detaylar…