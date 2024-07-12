Erva Raziye Asar canice katledilmişti! Dehşet evinin görüntüleri ortaya çıktı

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Erva'nın, gün içerisinde nereye gittiğini adım adım takibe aldı. Yapılan kontrollerde Erva'nın en son bir şahsın evine girdiğini ve bir daha çıkışının olmadığını anlaşıldı.