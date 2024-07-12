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Erva Raziye Asar canice katledilmişti! Dehşet evinin görüntüleri ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 12.07.2024 19:59
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024
20:01
Erva Raziye Asar canice katledilmişti! Dehşet evinin görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Beylikdüzü'nde 20 gündür kayıp olan 21 yaşındaki Erva Raziye Asar'ın 6 parçaya ayrılmış cesedine bir inşaatın asansör boşluğunda ulaşıldı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan katil zanlısı Fethi D. gözaltına alındı. Öte yandan olayın yaşandığı dehşet evinin görüntüleri ortaya çıktı.