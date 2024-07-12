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Giriş Tarihi: 12.07.2024 19:59 Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 20:01

Erva Raziye Asar canice katledilmişti! Dehşet evinin görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Beylikdüzü'nde 20 gündür kayıp olan 21 yaşındaki Erva Raziye Asar'ın 6 parçaya ayrılmış cesedine bir inşaatın asansör boşluğunda ulaşıldı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan katil zanlısı Fethi D. gözaltına alındı. Öte yandan olayın yaşandığı dehşet evinin görüntüleri ortaya çıktı.

İHA
Erva Raziye Asar canice katledilmişti! Dehşet evinin görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Beylikdüzü'nden gelen cinayet haberi deyim yerinde ise kan dondurdu. 19 Haziran günü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro amirliğine gelen bir kişi, 21 yaşındaki kızı Erva Raziye Asar'dan haber alamadığını belirterek kayıp başvurusu yaptı.

Erva Raziye Asar canice katledilmişti! Dehşet evinin görüntüleri ortaya çıktı

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Erva'nın, gün içerisinde nereye gittiğini adım adım takibe aldı. Yapılan kontrollerde Erva'nın en son bir şahsın evine girdiğini ve bir daha çıkışının olmadığını anlaşıldı.

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Erva Raziye Asar canice katledilmişti! Dehşet evinin görüntüleri ortaya çıktı

EV TEMİZLİĞİ İÇİN ÇAĞIRMIŞ

Kayıp Şahısların deneyimli dedektifleri evdeki şüpheli Fethi D.'yi gözaltına aldı. Fethi D. ilk ifadesinde olayı inkar etse de genç kızın evine girişinin olup çıkışının olmadığı tespiti üzerine kan donduran cinayeti anlattı.

Genç kız ile internet üzerinden evini temizletmek için anlaştığını eve geldiğinde ise aralarında tartışma çıktığı için kızı boğarak öldürdüğünü söyledi.

Erva Raziye Asar canice katledilmişti! Dehşet evinin görüntüleri ortaya çıktı

ÖNCE BOĞMUŞ SONRA PARÇALAMIŞ

İddiaya göre daha sonra da evdeki ekmek bıçağı ile cesedi parçalara ayıran cani genç kızın cesedini çöp poşetleriyle birkaç günde inşaat alanındaki boşluğa attı.

Erva Raziye Asar canice katledilmişti! Dehşet evinin görüntüleri ortaya çıktı

POLİS CESEDİ BULDU

Şüphelinin yer göstermesi üzerine olay yerine giden ekipler genç kıza ait ceset parçalarını buldu.

Gözaltına alınan 43 yaşındaki şüpheli Fethi D.'nin 2007 yılında da bir cinayet işlediği ve bu cinayetten cezaevine girdiği daha 2021 yılında da cezaevinden çıktığı öne sürüldü. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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