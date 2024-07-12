Erva Raziye Asar cinayetinde tüyler ürperten detaylar: 6 parçaya ayırdığı derin dondurucuda saklamış!

Korkunç cinayet, İstanbul Beylikdüzü'nde yaşandı. 19 Haziran günü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro amirliğine gelen bir kişi, 21 yaşındaki kızı Erva Raziye Asar'dan haber alamadığını belirterek kayıp başvurusu yaptı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Erva'nın, gün içerisinde nereye gittiğini adım adım takibe aldı. Yapılan kontrollerde Erva'nın en son bir şahsın evine girdiğini ve bir daha çıkışının olmadığını anlaşıldı.