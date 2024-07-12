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Erva Raziye Asar cinayetinde tüyler ürperten detaylar: 6 parçaya ayırdığı derin dondurucuda saklamış!
Giriş Tarihi: 12.07.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024
16:43
Erva Raziye Asar cinayetinde tüyler ürperten detaylar: 6 parçaya ayırdığı derin dondurucuda saklamış!
Türkiye, Beylikdüzü'nden gelen son dakika haberiyle sarsıldı. 20 gündür kayıp olan 21 yaşındaki Erva Raziye Asar'ın 6 parçaya ayrılmış cesedine bir inşaatın asansör boşluğunda ulaşıldı. Polis ekipleri adım adım iz sürerek katil Fethi Dağlı'ya ulaştı. Sahte profil hesabı ile Erva'yı tuzağa düşürüp ev temizliğine çağıran katil, kan donduran cinayeti tek tek anlattı…