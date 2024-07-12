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Haberler Yaşam Erva Raziye Asar cinayetinde tüyler ürperten detaylar: 6 parçaya ayırdığı derin dondurucuda saklamış!
Giriş Tarihi: 12.07.2024 16:43 Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 16:43

Erva Raziye Asar cinayetinde tüyler ürperten detaylar: 6 parçaya ayırdığı derin dondurucuda saklamış!

Türkiye, Beylikdüzü'nden gelen son dakika haberiyle sarsıldı. 20 gündür kayıp olan 21 yaşındaki Erva Raziye Asar'ın 6 parçaya ayrılmış cesedine bir inşaatın asansör boşluğunda ulaşıldı. Polis ekipleri adım adım iz sürerek katil Fethi Dağlı'ya ulaştı. Sahte profil hesabı ile Erva'yı tuzağa düşürüp ev temizliğine çağıran katil, kan donduran cinayeti tek tek anlattı…

Yunus Emre KAVAK
Erva Raziye Asar cinayetinde tüyler ürperten detaylar: 6 parçaya ayırdığı derin dondurucuda saklamış!

Korkunç cinayet, İstanbul Beylikdüzü'nde yaşandı. 19 Haziran günü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro amirliğine gelen bir kişi, 21 yaşındaki kızı Erva Raziye Asar'dan haber alamadığını belirterek kayıp başvurusu yaptı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Erva'nın, gün içerisinde nereye gittiğini adım adım takibe aldı. Yapılan kontrollerde Erva'nın en son bir şahsın evine girdiğini ve bir daha çıkışının olmadığını anlaşıldı.

Erva Raziye Asar cinayetinde tüyler ürperten detaylar: 6 parçaya ayırdığı derin dondurucuda saklamış!

EV TEMİZLİĞİ İÇİN ÇAĞIRMIŞ

Kayıp Şahısların deneyimli dedektifleri evdeki şüpheli Fethi D.'yi gözaltına aldı. Fethi D. ilk ifadesinde olayı inkar etse de genç kızın evine girişinin olup çıkışının olmadığı tespiti üzerine kan donduran cinayeti anlattı. Genç kız ile internet üzerinden evini temizletmek için anlaştığını eve geldiğinde ise aralarında tartışma çıktığı için kızı boğarak öldürdüğünü söyledi.

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Erva Raziye Asar cinayetinde tüyler ürperten detaylar: 6 parçaya ayırdığı derin dondurucuda saklamış!

ÖNCE BOĞMUŞ SONRA PARÇALAMIŞ

İddiaya göre daha sonra da evdeki ekmek bıçağı ile cesedi parçalara ayıran cani genç kızın cesedini çöp poşetleriyle birkaç günde inşaat alanındaki boşluğa attı.

Erva Raziye Asar cinayetinde tüyler ürperten detaylar: 6 parçaya ayırdığı derin dondurucuda saklamış!

POLİS CESEDİ BULDU

Şüphelinin yer göstermesi üzerine olay yerine giden ekipler genç kıza ait ceset parçalarını buldu. Ceset incelenmek üzere adli tıp kurumuna gönderilirken şüpheli ile ilgili de detaylar otaya çıktı.

Erva Raziye Asar cinayetinde tüyler ürperten detaylar: 6 parçaya ayırdığı derin dondurucuda saklamış!

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Gözaltına alınan 43 yaşındaki şüpheli Fethi D.'nin 2007 yılında da bir cinayet işlediği ve bu cinayetten cezaevine girdiği daha 2021 yılında da cezaevinden çıktığı öne sürüldü. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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