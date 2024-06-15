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Erzincan bayram namazı saati 2024! Erzincan’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
17:05
Erzincan bayram namazı saati 2024! Erzincan’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Erzincan bayram namazı saati 2024 belli oldu. Diyanet yayınladığı takvimle birlikte Erzincan bayram vakti başta olmak üzere 81 ildeki bayram namazı saatlerine yer verdi. Bu noktada, 'Erzincan'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?' sorusu ilde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte 16 Haziran Pazar Erzincan bayram namazı vakti