Erzincan bayram namazı saati 2024! Erzincan’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) buyurduğu üzere Ramazan ve Kurban Bayramı namaz ibadeti ile başlamaktadır. "Bu günümüzde yapacağımız ilk şey namaz kılmaktır" hadisinden hareketle, yılda iki defa idrak ettiğimiz dini bayramlarımızda cemaat halinde bayram namazı kılmak oldukça mühimdir. Vacip ibadetler arasında yer alan bu namazın akabinde, günün ilk ışıklarıyla birlikte bayramlaşılır ve ardından kurban ibadeti için hazırlıklara başlanır. Dolayısıyla bu namazın feyzinden faydalanmak son derece önemlidir.