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Erzincan bayram namazı saati! 2025 Erzincan'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 12:49
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
12:49
Erzincan bayram namazı saati! 2025 Erzincan'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Erzincan bayram namazı saati 2025, bu ilde ikamet eden vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Yılın ilk dini bayramı yaklaşıyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü, 30 Mart Pazar günü kutlanacak. Milyonlarca Müslüman, sabah namazı için camilere akın edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 il için bayram namazı saatlerini açıkladı. Peki, Erzincan'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Erzincan bayram namazı vakti!