Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Erzincan bayram namazı saati! 2025 Erzincan'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 12:49 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 12:49

Erzincan bayram namazı saati! 2025 Erzincan'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Erzincan bayram namazı saati 2025, bu ilde ikamet eden vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Yılın ilk dini bayramı yaklaşıyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü, 30 Mart Pazar günü kutlanacak. Milyonlarca Müslüman, sabah namazı için camilere akın edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 il için bayram namazı saatlerini açıkladı. Peki, Erzincan'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Erzincan bayram namazı vakti!

Erzincan bayram namazı saati! 2025 Erzincan’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Erzincan bayram namazı saati 2025 ve ezan vakitleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 ilin bayram namazı saatlerini yayımladı. Ramazan Bayramı için geri sayım başlarken, vatandaşlar Erzincan'daki namaz vaktini öğrenmek için arayışa geçti. Pazar sabahı, müminler bayram namazı için camilere akın edecek. Peki, Erzincan bayram namazı saati ne zaman?

Erzincan bayram namazı saati! 2025 Erzincan’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

ERZİNCAN BAYRAM NAMAZI SAATİ 2025 SAAT KAÇTA?

Ramazan Bayramı birinci günü 30 Mart Pazar günü idrak edilecek. İslam alemi bayramın ilk günü sabah saatlerinde bayram namazı için camilerin yolunu tutacak.

İl il namaz saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı.

Buna göre, Erzincan bayram namazı saati 06.38 olarak belirlendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Erzincan bayram namazı saati! 2025 Erzincan’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI KILMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı için yılda iki kez kılınan 2 rekatlık bayram namazı cuma namazının farz olduğu kişilere Hanefi mezhebine göre vacip, Şafi mezhebine göre sünettir.

Cuma namazının farz olduğu kişilerle akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim (misafir olmayan) erkekler kast edilir.

Erzincan bayram namazı saati! 2025 Erzincan’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Arefe Günü: 29 Mart Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Gün: 30 Mart Pazar 2025

Ramazan Bayramı 2. Gün: 31 Mart Pazartesi 2025

Ramazan Bayramı 3. Gün: 01 Nisan Salı 2025

Erzincan bayram namazı saati! 2025 Erzincan’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramı 1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi