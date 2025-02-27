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Erzincan iftar vakti 2025: Erzincan İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
10:05
Erzincan iftar vakti 2025: Erzincan İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Ramazan hazırlıklarında sona yaklaşılırken Erzincan iftar vakti ve sahur saati araştırma konusu oldu. Bu şehirde yaşayıp Ramazan orucunu tutmaya hazırlanan pek çok kişi 2025 Erzincan İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta sorusunun cevabını arıyor. 29 gün sürecek olan Ramazan-ı Şerif boyunca gün gün sahur ve iftar saati listesi belli oldu. İşte detaylar…