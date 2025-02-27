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Haberler Yaşam Erzincan iftar vakti 2025: Erzincan İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 09:41 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 10:05

Erzincan iftar vakti 2025: Erzincan İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

Ramazan hazırlıklarında sona yaklaşılırken Erzincan iftar vakti ve sahur saati araştırma konusu oldu. Bu şehirde yaşayıp Ramazan orucunu tutmaya hazırlanan pek çok kişi 2025 Erzincan İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta sorusunun cevabını arıyor. 29 gün sürecek olan Ramazan-ı Şerif boyunca gün gün sahur ve iftar saati listesi belli oldu. İşte detaylar…

Erzincan iftar vakti 2025: Erzincan İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

29 günlük Ramazan İmsakiyesi ile gün gün sahur vakti ve iftar saati hakkında bilgilere ulaşabilir, ezan saatlerini öğrenerek sahur ve iftar hazırlıklarınızı tamamlayabilirsiniz. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan il il İmsakiye ile hangi ilde orucun kaçta açılacağı belli oldu. Peki, Erzincan İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta? İşte 2025 Erzincan iftar vakti

Erzincan iftar vakti 2025: Erzincan İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

ERZİNCAN İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?

1 Mart 2025 Cumartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 05:26

İftar Vakti: 18:20

2 Mart 2025 Pazar

Sahur (İmsak) Vakti: 05:24

İftar Vakti: 18:22

3 Mart 2025 Pazartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 05:23

İftar Vakti: 18:23

4 Mart 2025 Salı

Sahur (İmsak) Vakti: 05:21

İftar Vakti: 18:24

5 Mart 2025 Çarşamba

Sahur (İmsak) Vakti: 05:20

İftar Vakti: 18:25

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Erzincan iftar vakti 2025: Erzincan İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

ERZİNCAN TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak. Türkiye genelinde camilerin dolup taşması beklenirken, imsakiye takvimine göre Erzincan için ilk teravih vakti 19:37 olarak duyuruldu.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

  • 28 Şubat 2025 Cuma

    • Yatsı Namazı: 19:37
    • Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

  • 1 Mart 2025 Cumartesi

    • Yatsı Namazı: 19:38
    • Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

  • 2 Mart 2025 Pazar

    • Yatsı Namazı: 19:39
    • Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

  • 3 Mart 2025 Pazartesi

    • Yatsı Namazı: 19:40
    • Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

  • 4 Mart 2025 Salı

    • Yatsı Namazı: 19:41
    • Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

  • 5 Mart 2025 Çarşamba

    • Yatsı Namazı: 19:42
    • Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Erzincan iftar vakti 2025: Erzincan İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı 1. Gün | 30 Mart Pazar 2025
Ramazan Bayramı 2. Gün | 31 Mart Pazartesi 2025
Ramazan Bayramı 3. Gün | 1 Nisan Salı 2025

Erzincan iftar vakti 2025: Erzincan İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

ORUÇ KİMLERE FARZDIR?
İslam'a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle Müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.
İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.

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