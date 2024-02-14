Erzincan İliç’teki toprak kaymasından yeni görüntü: Saniyelerle kurtuldular!

BAKAN YERLİKAYA: BİLİM İNSANLARI AFAD'DAKİ ARKADAŞLARIMIZ DEVAMLI SURETTE ORAYI İZLİYORLAR

Bölgede arama kurtarma çalışmalarını takip eden Bakan Yerlikaya, son yaptığı açıklamada "Yapılan tüm değerlendirmelerde aradığımız arkadaşlardan 5'inin bir konteyner içinde yer aldığı üçünün bir araç içinde ve aynı bölgede yer aldığı diğer şoförümüzün de yani işçi kardeşimiz de şoför kamyon içinde farklı bir bölgede olduğu değerlendiriliyor. Buraya dikkat etmek istiyorum. Biliyorsunuz 100 döneme yayılmış 9- 10 milyon metre küpten bahsediyoruz.