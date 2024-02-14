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Haberler Yaşam Erzincan İliç'teki toprak kaymasından yeni görüntü: Saniyelerle kurtuldular!
Giriş Tarihi: 14.02.2024 16:53 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 16:53

Erzincan İliç'teki toprak kaymasından yeni görüntü: Saniyelerle kurtuldular!

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında dün öğleden sonra toprak kayması meydana geldi. 9 işçinin toprak altında kaldığı bildirildi. 24 saat sonra ortaya çıkan yeni görüntüler ise facianın boyutunu bir kez daha önüne serdi. Heyelandan saniyelerle kurtulan kamyon sürücüleri böyle görüntülendi...

Erzincan İliç’teki toprak kaymasından yeni görüntü: Saniyelerle kurtuldular!

Erzincan'ın İliç ilçesinde dün bir maden ocağında toprak kayması meydana geldi. Yaşanan facianın ardından bölgeye 9 ilden arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Erzincan İliç’teki toprak kaymasından yeni görüntü: Saniyelerle kurtuldular!

9 işçinin toprak altında kaldığını ifade eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kayan kütlenin toplam hacminin 10 milyon metreküp olduğu, bu kütlenin de yaklaşık 800 metre kadar hareket ettiği, hızının da ortalama saniyede 10 metre olduğu öngörülüyor" dedi.

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Erzincan İliç’teki toprak kaymasından yeni görüntü: Saniyelerle kurtuldular!

Bugün ortaya çıkan yeni görüntüler ise yaşanan facianın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Erzincan İliç'te meydana gelen heyelan anından yeni görüntüler ortaya çıktı! | Video

Erzincan İliç’teki toprak kaymasından yeni görüntü: Saniyelerle kurtuldular!

Heyelandan son anda kurtulan kamyon sürücüleri araç içi kameraları tarafından böyle görüntülendi.

Erzincan İliç’teki toprak kaymasından yeni görüntü: Saniyelerle kurtuldular!

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Bölgede arama kurtarma çalışmalarını takip eden Bakan Yerlikaya, son yaptığı açıklamada "Yapılan tüm değerlendirmelerde aradığımız arkadaşlardan 5'inin bir konteyner içinde yer aldığı üçünün bir araç içinde ve aynı bölgede yer aldığı diğer şoförümüzün de yani işçi kardeşimiz de şoför kamyon içinde farklı bir bölgede olduğu değerlendiriliyor. Buraya dikkat etmek istiyorum. Biliyorsunuz 100 döneme yayılmış 9- 10 milyon metre küpten bahsediyoruz.

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