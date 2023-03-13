TOKİ Erzincan arsa kura çekimi sonuçları 13 Mart 2023: Erzincan müstakil TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında İlk Evim Arsa kuraları il il çekilmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni kura çekimi tarihleri takvimini paylaştı. Buna göre, 13 Mart Pazartesi bugün Erzincan arsa kura çekimleri yapılacak. Böylece Erzincan Merkez'de 550 müstakil arsa hak sahibini bulacak. Projeye başvuru yapan vatandaşlar, Erzincan TOKİ arsa kura çekimi canlı izle ekranı ile kuraları takip edebilecek. Youtube canlı yayın ardından Erzincan TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi erişime açılacak. İşte, 13 Mart 2023 Erzincan TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı...