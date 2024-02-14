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Erzincan’daki toprak kaymasından yeni görüntü: Saniyelerle kurtuldular!
Giriş Tarihi: 14.02.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
15:30
Erzincan’daki toprak kaymasından yeni görüntü: Saniyelerle kurtuldular!
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında dün öğleden sonra toprak kayması meydana geldi. 9 işçinin toprak altında kaldığı bildirildi. 24 saat sonra ortaya çıkan yeni görüntüler ise facianın boyutunu bir kez daha önüne serdi. Heyelandan saniyelerle kurtulan kamyon sürücüleri böyle görüntülendi