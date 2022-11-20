TOKİ Erzurum kura sonuçları CANLI YAYIN ile açıklanıyor! 20 Kasım 2022 Erzurum TOKİ kura çekilişi canlı izle

TOKİ Erzurum kura çekilişi canlı yayın ile 20 Kasım (bugün) gerçekleşiyor. Sosyal konut başvuru sonuçları emekli, genç ve engelli gibi kategorilerde 2 bin 420 konutun hak sahiplerine ulaşmasını sağlayacak. Bazı ilçelerde konutlar sahiplerini buldu. Erzurum TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı. 2+1 3+1 konut isim listesi noter huzurunda ekrana anlık olarak yansıyor. Peki, Erzurum TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, Erzurum TOKİ kura sonuçları 2022…