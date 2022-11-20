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Haberler Yaşam TOKİ Erzurum kura sonuçları CANLI YAYIN ile açıklanıyor! 20 Kasım 2022 Erzurum TOKİ kura çekilişi canlı izle
Giriş Tarihi: 20.11.2022 10:09 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 10:09

TOKİ Erzurum kura sonuçları CANLI YAYIN ile açıklanıyor! 20 Kasım 2022 Erzurum TOKİ kura çekilişi canlı izle

Erzurum TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı ile yeni ilçelerde isimler belli olmaya devam ediyor. 20 Kasım 2022 tarihinde (bugün) gerçekleşen Aşkale, Narman, Pasinler, Horasan, Olur, Çat, Şenkaya kurası yanı sıra geçtiğimiz gün Merkez, Hınıs, Oltu, İspir, Avşar ve Tekman konutları hak sahiplerini buldu. Erzurum sosyal konut kurası toplamda 2 bin 420 konutun sahiplerine bulmasını sağlayacak. Erzurum TOKİ kura sonuçları 2022 isim listesi sorgulama işlemleri başladı. İsimleri anlık olarak öğrenmek isteyenler Erzurum TOKİ kura çekimi canlı yayın ekranını takip ediyor. İşte, Erzurum kura sonuçları…

TOKİ Erzurum kura sonuçları CANLI YAYIN ile açıklanıyor! 20 Kasım 2022 Erzurum TOKİ kura çekilişi canlı izle

TOKİ Erzurum kura çekilişi canlı yayın ile 20 Kasım (bugün) gerçekleşiyor. Sosyal konut başvuru sonuçları emekli, genç ve engelli gibi kategorilerde 2 bin 420 konutun hak sahiplerine ulaşmasını sağlayacak. Bazı ilçelerde konutlar sahiplerini buldu. Erzurum TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı. 2+1 3+1 konut isim listesi noter huzurunda ekrana anlık olarak yansıyor. Peki, Erzurum TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, Erzurum TOKİ kura sonuçları 2022…

TOKİ Erzurum kura sonuçları CANLI YAYIN ile açıklanıyor! 20 Kasım 2022 Erzurum TOKİ kura çekilişi canlı izle

TOKİ KURA ÇEKİMİ ERZURUM VE GAZİANTEP'TE GERÇEKLEŞİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Sonuçlar il il belli olmaya devam ediyor. 20 Kasım bugün Erzurum ve Gaziantep'te çekiliş var:

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TOKİ Erzurum kura sonuçları CANLI YAYIN ile açıklanıyor! 20 Kasım 2022 Erzurum TOKİ kura çekilişi canlı izle

TOKİ ERZURUM KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

9 ilçede toplamda 2 bin 420 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Erzurum kura çekimi 19-20 Kasım tarihleri arasında çekilecek.

Belirtilen tarihlerde her gün saat 10.00'da başlayacak kuralar Erzurum Spor Salonu'nda gerçekleşecek.

İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

TOKİ Erzurum kura sonuçları CANLI YAYIN ile açıklanıyor! 20 Kasım 2022 Erzurum TOKİ kura çekilişi canlı izle

19 Kasım 2022: Merkez, Hınıs, Oltu, İspir

20 Kasım 2022: Aşkale, Narman, Pasinler, Horasan, Olur, Çat, Şenkaya

NOT: Şenkaya Avşar ve Tekman ilçelerinde başvuru sayısının az olması sebebiyle kura çekimi gerçekleşmeyecek.

TOKİ Erzurum kura sonuçları CANLI YAYIN ile açıklanıyor! 20 Kasım 2022 Erzurum TOKİ kura çekilişi canlı izle

TOKİ ERZURUM KONUTLARI NEREDE?

2022 TOKİ Erzurum kura çekimi 19 Kasım saat 10.00'da başladı. İşte TOKİ Erzurum evlerinin olduğu ilçeler ve sayıları:

ERZURUM MERKEZ: 1120 KONUT

ERZURUM HINIS: 158

ERZURUM OLTU: 200

ERZURUM İSPİR: 77

ERZURUM AŞKALE: 164

ERZURUM NARMAN: 120

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