TOKİ Erzurum kura sonuçları CANLI YAYIN ile açıklanıyor! 20 Kasım 2022 Erzurum TOKİ kura çekilişi canlı izle

Erzurum TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı ile yeni ilçelerde isimler belli olmaya devam ediyor. 20 Kasım 2022 tarihinde (bugün) gerçekleşen Aşkale, Narman, Pasinler, Horasan, Olur, Çat, Şenkaya kurası yanı sıra geçtiğimiz gün Merkez, Hınıs, Oltu, İspir, Avşar ve Tekman konutları hak sahiplerini buldu. Erzurum sosyal konut kurası toplamda 2 bin 420 konutun sahiplerine bulmasını sağlayacak. Erzurum TOKİ kura sonuçları 2022 isim listesi sorgulama işlemleri başladı. İsimleri anlık olarak öğrenmek isteyenler Erzurum TOKİ kura çekimi canlı yayın ekranını takip ediyor. İşte, Erzurum kura sonuçları…