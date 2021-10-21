Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Erzurum'da dehşet anları: Yaşadığı korku yüzüne yansıdı!
Giriş Tarihi: 21.10.2021 10:48 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 10:48

Erzurum'da dehşet anları: Yaşadığı korku yüzüne yansıdı!

Erzurum'da dehşet dolu anlar yaşandı… 5 katlı bir apartmanda çıkan yangında evlerinde mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. O anlar objektiflere böyle yansıdı

Erzurum’da dehşet anları: Yaşadığı korku yüzüne yansıdı!

Yakutiye ilçesi Hastaneler Caddesi'nde dün saat 22.30 sıralarında alt katında iş yeri bulunan, üstteki 4 katı ise lojman olarak kullanılan 5 katlı binada yangın çıktı.

Erzurum’da dehşet anları: Yaşadığı korku yüzüne yansıdı!

Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. İhbar üzerine adrese sevk edilen Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Erzurum’da dehşet anları: Yaşadığı korku yüzüne yansıdı!

Cadde trafiğe kapatılırken, ekipler hem yangını söndürmek hem de binada oturanları tahliye etmek için yoğun çaba sarf etti.

Erzurum’da dehşet anları: Yaşadığı korku yüzüne yansıdı!

Kurtarılanlara ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Yoğun dumandan etkilenen 6 kişiden 4'üne ambulansta oksijen tedavisi uygulandı, 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Bir itfaiye görevlisi de ağlayan genç kızı sarılarak teselli etti.

Erzurum’da dehşet anları: Yaşadığı korku yüzüne yansıdı!

Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 1 iş yeri ve 5 daire kullanılmaz hale gelirken, binada oturanlar geceyi yakınlarının evinde geçirdi.

SON DAKİKA