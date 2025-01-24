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Haberler Yaşam Erzurum'da feci kaza: 2 ölü 3 yaralı!
Giriş Tarihi: 24.01.2025 14:28 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 14:28

Erzurum'da feci kaza: 2 ölü 3 yaralı!

Erzurum'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

DHA
Erzurum’da feci kaza: 2 ölü 3 yaralı!

Kaza, sabah saatlerinde Erzurum-Tortum kara yolunun 35'inci kilometresindeki Karagöbek mevkisinde meydana geldi.

Erzurum’da feci kaza: 2 ölü 3 yaralı!

Mahmut Albayrak idaresindeki 53 ABJ 472 plakalı hafif ticari araç ile İsmail Bünyamin Erdem yönetimindeki 25 AED 958 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı.

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Erzurum’da feci kaza: 2 ölü 3 yaralı!

İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada şarampole devrilen hafif ticari araçtaki Faruk İlhan olay yerinde, Yusuf Talha İlhan ise hastanede hayatını kaybetti.

Erzurum’da feci kaza: 2 ölü 3 yaralı!

Yaralanan 3 kişinin hastanedeki tedavisi sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Erzurum’da feci kaza: 2 ölü 3 yaralı!
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