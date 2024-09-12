Giriş Tarihi: 12.09.2024 10:54
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
11:20
Erzurum'da kapısı açık minibüsten düştü: O anlar kameralarda
Erzurum'da sürücüsünün durağa yaklaştığı sırada kapısını açtığı yolcu minibüsünden düşen 53 yaşındaki Hacer Tuğra yaralandı. Tuğra, ambulansla hastaneye kaldırılırken, bir süre sonra olay yerine gelen minibüs şoförü M.E.K., polisin, "Kaza yerini neden terk ettin" sorusuna, "Zamanlı çalıştığımız için gitmek zorunda kaldım. Yolcuları bırakıp hemen geldim" ifadelerini kullandı.