Erzurum’da kapısı açık minibüsten düştü: O anlar kameralarda

Durağın arka kısmındaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan kaza sonra Tuğra yerde acılar içinde kıvranırken, minibüs sürücüsü ise yoluna devam etti. İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Hacer Tuğra, ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede beyin tomografisi çekilen Tuğra, müşahede altına alındı.

Kapısı açık minibüsten düşen kadın hastanelik oldu | Video