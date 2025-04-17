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Erzurum'da koca vahşeti! Arabada karısını boğdu! Soda şişesiyle intihara kalkıştı
Giriş Tarihi: 17.04.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025
12:09
Erzurum'da koca vahşeti! Arabada karısını boğdu! Soda şişesiyle intihara kalkıştı
Kan donduran olay Erzurum'un Palandöken ilçesinde yaşandı. 21 yaşındaki Ali Osman Buzlak resmi nikahlı eşi 24 yaşındaki Hatice Agcakale Buzlak ile otomobil içerisinde tartışmaya başladı. Tartışmada tansiyonların yükselmesinin ardından cani koca Ali Osman, eşini boğarak canına kıydı. Panikleyip soda şişesiyle canına kıymaya kalkan Buzlak apır yaralı şekilde olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine aranan cani koca aracın içerisin kanlar içersinide bulunurken eşi Buzlak'ın bagajda cansız bedenine ulaşıldı. İşte haberin detayları...