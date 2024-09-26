Erzurum’da şok görüntüler: Servis şoförü 6 yaşındaki Emre’yi ezip balkondan düştü görüntüsü vermeye çalıştı!

Kaza anı güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde; minik Emre'nin servisten indikten sonra aracın ön tarafına doğru hareket ederek evinin olduğu siteye gitmeye çalıştığı, bir anda hareket eden servis aracının lastiğinin altında ezildiği, daha sonra aracın altında kaldığı, metrelerce sürüklendiği görülüyor.