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Giriş Tarihi: 26.09.2024 15:42 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 16:13

Erzurum’da şok görüntüler: Servis şoförü 6 yaşındaki Emre’yi ezip balkondan düştü görüntüsü vermeye çalıştı!

Erzurum'da kan donduran bir olay yaşandı. 6 yaşındaki Emre Kara, okul çıkışında kendisini eve getiren servis aracının altında kalarak feci halde yaralandı. Şoför ise yaralı çocuğu alıp site kapısına taşıdı. Baba Abdurrahman Kara, "Görgü şahitleri var. Beni arayan servis şoförü, çocuğumun balkondan düştüğü görüntüsü vermeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

İHA
Erzurum’da şok görüntüler: Servis şoförü 6 yaşındaki Emre’yi ezip balkondan düştü görüntüsü vermeye çalıştı!

Feci olay Erzurum'da meydana geldi. 1. sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Emre Kara, okul çıkışında kendisini eve getiren servis aracının altında kalarak feci halde yaralandı.

Erzurum’da şok görüntüler: Servis şoförü 6 yaşındaki Emre’yi ezip balkondan düştü görüntüsü vermeye çalıştı!

Kaza anı güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde; minik Emre'nin servisten indikten sonra aracın ön tarafına doğru hareket ederek evinin olduğu siteye gitmeye çalıştığı, bir anda hareket eden servis aracının lastiğinin altında ezildiği, daha sonra aracın altında kaldığı, metrelerce sürüklendiği görülüyor.

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Erzurum’da şok görüntüler: Servis şoförü 6 yaşındaki Emre’yi ezip balkondan düştü görüntüsü vermeye çalıştı!

Görüntülerde bir süre araçla hareket eden servis şoförü 62 yaşındaki Bekir A. olayı fark ederek aracı durdurduğu, yaralanan Emre Kara'nın yanına gittiği ve çocuğu kucaklayarak site kapısına doğru getirdiği görüldü.

Erzurum’da şok görüntüler: Servis şoförü 6 yaşındaki Emre’yi ezip balkondan düştü görüntüsü vermeye çalıştı!

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından yaralı çocuğu Erzurum Şehir Hastanesi acil servisine götürdü.

Erzurum’da şok görüntüler: Servis şoförü 6 yaşındaki Emre’yi ezip balkondan düştü görüntüsü vermeye çalıştı!

"BALKONDAN DÜŞTÜ GÖRÜNTÜSÜ VERMEYE ÇALIŞIYOR"

Halen yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Emre Kara'nın babası Abdurrahman Kara, servis şoförünün ihmali ve aceleciliği nedeniyle çocuğunun araç altında ezildiğini belirterek, "Çocuğumuzu ezen şoför onu sitenin kapısının önüne bırakmak istiyor.

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