Giriş Tarihi: 26.09.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024
16:13
Erzurum’da şok görüntüler: Servis şoförü 6 yaşındaki Emre’yi ezip balkondan düştü görüntüsü vermeye çalıştı!
Erzurum'da kan donduran bir olay yaşandı. 6 yaşındaki Emre Kara, okul çıkışında kendisini eve getiren servis aracının altında kalarak feci halde yaralandı. Şoför ise yaralı çocuğu alıp site kapısına taşıdı. Baba Abdurrahman Kara, "Görgü şahitleri var. Beni arayan servis şoförü, çocuğumun balkondan düştüğü görüntüsü vermeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.