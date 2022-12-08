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Haberler Yaşam Erzurum’daki kız öğrencilerin erkek kavgası çok konuşulmuştu: 12 yaşındaki İrem kabusu anlattı!
Giriş Tarihi: 08.12.2022 11:15 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 11:15

Erzurum’daki kız öğrencilerin erkek kavgası çok konuşulmuştu: 12 yaşındaki İrem kabusu anlattı!

Erzurum'da dün korkunç bir olay yaşanmıştı... Çağla D. (12) ve 5 arkadaşı, boş bir binada İrem D.'ye saldırmıştı. Çocuk Adalet Merkezi'nde pedagog eşliğinde ifadeleri alınan çocuklar serbest bırakıldı. İrem D. ise yaşadığı dehşeti şu sözlerle anlattı...

Erzurum’daki kız öğrencilerin erkek kavgası çok konuşulmuştu: 12 yaşındaki İrem kabusu anlattı!

İnanılmaz olay, 4 Aralık'ta, Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde meydana geldi. 7'nci sınıf öğrencisi Çağla D. ile arkadaşları, başka okulda eğitim gören 8'inci sınıf öğrencisi İrem D.'yi atıl kalan afet konutlarına götürdü. Çağla D., iddiaya göre, erkek arkadaş meselesinden İrem D.'yi hakaretlerde bulunarak dövdü.

Ortaokul öğrencisi kız, erkek arkadaş yüzünden tartıştığı kızı dövdü | Video

Erzurum’daki kız öğrencilerin erkek kavgası çok konuşulmuştu: 12 yaşındaki İrem kabusu anlattı!

İrem D.'ye tokat atıp, sürükleyen Çağla D., "Çoluk çocuksun. Büyü de gel, tamam mı? Burada dayağı yiyip, eve gideceksin. Bunu biliyor musun? Tamam, şimdi öğrenmiş oldun, değil mi?" dedi.

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Erzurum’daki kız öğrencilerin erkek kavgası çok konuşulmuştu: 12 yaşındaki İrem kabusu anlattı!

Çağla D., İrem D.'yi kurtarmak isteyen arkadaşlarına da "Hayır, tutmayacaksın" diyerek bağırdı. Erkek öğrencinin cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.


Erzurum’daki kız öğrencilerin erkek kavgası çok konuşulmuştu: 12 yaşındaki İrem kabusu anlattı!

Arkadaşları tarafından götürüldüğü atıl binada saçından tutulup, yerlerde sürüklenerek dövülen İrem D.'nin ailesi, dün İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne giderek şikayetçi oldu.

Erzurum’daki kız öğrencilerin erkek kavgası çok konuşulmuştu: 12 yaşındaki İrem kabusu anlattı!

PAYLAŞAN DA ERKEKTİ!
Pedagog ve avukat eşliğinde ifadesi alınan İrem D., "Hafta sonu olduğu için bir araya gelmiştik. Beni konuşmak için harabe evlerin bulunduğu yere getirdiler hatta bıçak bile çektiler. Beni darbeden Çağla D.'ye 'Sizin hakkınızda şikayetçi olacağım' dediğimde, 'Polis bizi daha önce de alıp bıraktı. Biz seni tekrar döveriz' dedi. Görüntülerde Çağla vuruyor ama videoyu kapattıktan sonra diğerleri de vurdu. Aralarında erkekler de vardı. Zaten videoyu çekip sosyal medyada paylaşan da erkekti" dedi.

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