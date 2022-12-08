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Erzurum’daki kız öğrencilerin erkek kavgası çok konuşulmuştu: 12 yaşındaki İrem kabusu anlattı!
Giriş Tarihi: 08.12.2022 11:15
Güncelleme Tarihi: 08.12.2022
11:15
Erzurum’daki kız öğrencilerin erkek kavgası çok konuşulmuştu: 12 yaşındaki İrem kabusu anlattı!
Erzurum'da dün korkunç bir olay yaşanmıştı... Çağla D. (12) ve 5 arkadaşı, boş bir binada İrem D.'ye saldırmıştı. Çocuk Adalet Merkezi'nde pedagog eşliğinde ifadeleri alınan çocuklar serbest bırakıldı. İrem D. ise yaşadığı dehşeti şu sözlerle anlattı...