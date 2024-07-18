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Esenler’den Bağcılar’a kadar kovaladı: Arkadaşları bir sağdan bir soldan…
Giriş Tarihi: 18.07.2024 16:57
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024
16:57
Esenler’den Bağcılar’a kadar kovaladı: Arkadaşları bir sağdan bir soldan…
İstanbul Esenler'de yoğurt dağıtımı yapan Çetin Ataman, Esenler'de bir sürücüyle trafikte tartıştı. Ataman, kendisine bıçak çeken kişi tarafından Bağcılar'a kadar kovalandı! Bacağı ve parmağı kırılan Ataman yaşadığı kabus dolu dakikaları anlattı: Arkadaşları bir sağdan bir soldan…