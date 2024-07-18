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Haberler Yaşam Esenler’den Bağcılar’a kadar kovaladı: Arkadaşları bir sağdan bir soldan…
Giriş Tarihi: 18.07.2024 16:57 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 16:57

Esenler’den Bağcılar’a kadar kovaladı: Arkadaşları bir sağdan bir soldan…

İstanbul Esenler'de yoğurt dağıtımı yapan Çetin Ataman, Esenler'de bir sürücüyle trafikte tartıştı. Ataman, kendisine bıçak çeken kişi tarafından Bağcılar'a kadar kovalandı! Bacağı ve parmağı kırılan Ataman yaşadığı kabus dolu dakikaları anlattı: Arkadaşları bir sağdan bir soldan…

DHA
Esenler’den Bağcılar’a kadar kovaladı: Arkadaşları bir sağdan bir soldan…

Olay, 16 Temmuz Salı günü saat 11.00 sıralarında Bağcılar'da meydana geldi. İddiaya göre; kamyonetle marketlere yoğurt dağıtımı yapan Çetin Ataman, Esenler'de bir sürücüyle trafikte tartıştı. Kendisine bıçak çeken kişiyi tekme atarak etkisiz hale getiren Ataman, çevredekilerin de araya girmesiyle aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Esenler’den Bağcılar’a kadar kovaladı: Arkadaşları bir sağdan bir soldan…

Ataman, Bağcılar'da bir işletmeye yoğurt bırakmak için aracından inince Esenler'de tartıştığı kişinin kendisine doğru geldiğini gördü. Ataman, tartıştığı kişiye doğru gitti. Bu esnada ikili arasında arbede çıktı. O sırada Ataman'ın tartıştığı kişinin arkadaşları olduğu ileri sürülen iki kişi daha geldi. 3 kişi, Ataman'a sopalarla saldırdı. Aldığı darbelerle yere yığılan Ataman, bir süre de yerde darbedildi.

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Esenler’den Bağcılar’a kadar kovaladı: Arkadaşları bir sağdan bir soldan…

3 saldırgan, çevredekilerin uyarıları üzerine Çetin Ataman'ı bırakarak olay yerinden kaçtı. Yere yığılan Ataman ise çevredekilerin yardımıyla kalkarak hastaneye gitti. Darp raporu alan Ataman, 3 saldırgandan şikayetçi oldu.

Esenler’den Bağcılar’a kadar kovaladı: Arkadaşları bir sağdan bir soldan…

Yaşadıklarıyla ilgili konuşan Çetin Ataman, "Esenler Davutpaşa bölgesinde sokağa girdiğim sırada karşıdan bir minibüs geliyordu. Ben minibüse yol vermek için durdum. Arkamdaki kişi beni sollayarak geçmeye çalıştı. Ben de nereye gidiyorsun kardeşim karşıdan araba geliyor dedim. O da bana küfür etti. Bu sefer ben aşağı indim, neden küfür ettiğini öğrenmek istedim. O da torpidodan bıçağını alarak üstüme saldırdı.

Esenler’den Bağcılar’a kadar kovaladı: Arkadaşları bir sağdan bir soldan…

Ben de tekme atarak karşılık verdim. Ondan sonra esnaf ayırdı bizi arabalarımıza bindik. Ben Bağcılar bölgesine geçtim. Burada bir işletmenin önüne geldiğim zaman tam yoğurtları indiriyordum arkadaşlarını da alarak bana pusu kuruyor. Orada beni darp ettiler. Beni takip etmiş, ilk tartıştığım kişi beni kendine doğru çekti. Arkadaşları da bir sağdan bir soldan arkamdan sopalarla vurarak beni etkisiz hale getirdiler.

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