Esenler’den Bağcılar’a kadar kovaladı: Arkadaşları bir sağdan bir soldan…

Yaşadıklarıyla ilgili konuşan Çetin Ataman, "Esenler Davutpaşa bölgesinde sokağa girdiğim sırada karşıdan bir minibüs geliyordu. Ben minibüse yol vermek için durdum. Arkamdaki kişi beni sollayarak geçmeye çalıştı. Ben de nereye gidiyorsun kardeşim karşıdan araba geliyor dedim. O da bana küfür etti. Bu sefer ben aşağı indim, neden küfür ettiğini öğrenmek istedim. O da torpidodan bıçağını alarak üstüme saldırdı.