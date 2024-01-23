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Esenyurt canisi tutuklandı! İfadesi akıllara durgunluk verdi: Önüne çıkan herkesi bu yüzden bıçaklamış
Giriş Tarihi: 23.01.2024 23:19
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
23:33
Esenyurt canisi tutuklandı! İfadesi akıllara durgunluk verdi: Önüne çıkan herkesi bu yüzden bıçaklamış
Son dakika haberleri: İstanbul Esenyurt'ta 9 saat içerisinde biri kadın 10 kişiyi bıçaklayarak yaralayan şüpheli Abdullan Ören sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye gönderilen şüpheli Abdullah Ören hakkında tutuklama kararı çıktı. Abdullah Ören, emniyetteki ifadesinde önüne gelen herkesi neden bıçakladığını akıllara durgunluk veren sözlerle açıkladı.