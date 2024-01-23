Esenyurt canisi tutuklandı! İfadesi akıllara durgunluk verdi: Önüne çıkan herkesi bu yüzden bıçaklamış

OLAYDAN İKİ GÜN ÖNCE "MALA ZARAR VERME" SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINMIŞ

Ekiplerin çalışmaları sonucu, Abdullah Ören isimli şahsın geçtiğimiz cumartesi günü de Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bir doktorun odasını kullanılamaz hale getirdiği, bu olayla ilgili olarak "Mala zarar vermek" suçundan gözaltına alındığı ve adli kontrol şartıyla serbest kaldığı ortaya çıktı.

