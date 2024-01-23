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Haberler Yaşam Esenyurt canisi tutuklandı! İfadesi akıllara durgunluk verdi: Önüne çıkan herkesi bu yüzden bıçaklamış
Giriş Tarihi: 23.01.2024 23:19 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 23:33

Esenyurt canisi tutuklandı! İfadesi akıllara durgunluk verdi: Önüne çıkan herkesi bu yüzden bıçaklamış

Son dakika haberleri: İstanbul Esenyurt'ta 9 saat içerisinde biri kadın 10 kişiyi bıçaklayarak yaralayan şüpheli Abdullan Ören sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye gönderilen şüpheli Abdullah Ören hakkında tutuklama kararı çıktı. Abdullah Ören, emniyetteki ifadesinde önüne gelen herkesi neden bıçakladığını akıllara durgunluk veren sözlerle açıkladı.

Yunus Emre KAVAK
Esenyurt canisi tutuklandı! İfadesi akıllara durgunluk verdi: Önüne çıkan herkesi bu yüzden bıçaklamış

Dün sabah saatlerinde Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Abdullah Ören (26) isimli şahıs eski ev sahibinin evine giderek camlarını taşlamış daha sonra da çeşitli mahallelerde sokak sokak dolaşarak gün boyu 10 kişiyi gelişigüzel bıçaklamıştı.

Esenyurt canisi tutuklandı! İfadesi akıllara durgunluk verdi: Önüne çıkan herkesi bu yüzden bıçaklamış

Esenyurt'ta bıçaklı saldırgan dehşeti kamerada

Yaralanan 10 kişiden birinin kadın, birinin yabancı uyruklu olduğu, iki kişinin de durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıyı aynı gün içinde yakalamıştı.

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Esenyurt canisi tutuklandı! İfadesi akıllara durgunluk verdi: Önüne çıkan herkesi bu yüzden bıçaklamış

Abdullah Ören isimli şahıs sorgulanmak üzere Gayrettepe'de bulunan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.


Esenyurt canisi tutuklandı! İfadesi akıllara durgunluk verdi: Önüne çıkan herkesi bu yüzden bıçaklamış

OLAYDAN İKİ GÜN ÖNCE "MALA ZARAR VERME" SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINMIŞ

Ekiplerin çalışmaları sonucu, Abdullah Ören isimli şahsın geçtiğimiz cumartesi günü de Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bir doktorun odasını kullanılamaz hale getirdiği, bu olayla ilgili olarak "Mala zarar vermek" suçundan gözaltına alındığı ve adli kontrol şartıyla serbest kaldığı ortaya çıktı.

Esenyurt canisi tutuklandı! İfadesi akıllara durgunluk verdi: Önüne çıkan herkesi bu yüzden bıçaklamış

ŞÜPHELİ, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Uyuşturucu, hırsızlık ve kasten yaralamadan gibi suçlardan emniyette 14 kaydı bulunduğu öğrenilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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