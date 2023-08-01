Haberler Yaşam Esenyurt katliamcısından pes dedirten ifade! Ölen gencin tekel bayindeki paylaşımı da şoke etti!

Giriş Tarihi: 01.08.2023 13:33 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 14:00

Esenyurt katliamcısından pes dedirten ifade! Ölen gencin tekel bayindeki paylaşımı da şoke etti!

Türkiye Esenyurt'taki tekel bayi vahşetini konuşuyor. İki genci hunharca katleden Tarık Özerbay ile oğlu Azat Özerbay da gözaltına alınmıştı. Gençleri acımadan öldüren Tarık Özerbay'ın emniyette verdiği ilk ifadesinde; "Alacağımız vardı. Konuşmak için oraya gittim. Sosyal medyada beni küçük düşürücü paylaşımlar yaptı. Oraya gittiğimizde biranda olay gerçekleşti. Pişman ve üzgünüm" dediği öne sürüldü. Öte yandan olayda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in, iki elinde iki silahla aynı yerde verdiği ve 'Seyret film daha yeni başlıyor' paylaşımı ise dikkat çekti. İşte tekel bayi katliamının yeni detayları