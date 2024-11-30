Giriş Tarihi: 30.11.2024 14:12
Esenyurt'ta akılalmaz olay: Oğlunu darbedip babasına"'Sana da etek giydireceğiz" dedi
Akıllara durgunluk veren olay, 28 Kasım'da saat 06.30 sıralarında İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Sultaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki 3. sınıf lise öğrencisi Y.A. okuldaki tartışma sonrası bir grup öğrenci tarafından tehdit edildi. Evden çıktığı sırada Y.A'nın önünü kesen şüpheliler tekme tokat saldırdı. Evinin penceresinden oğlunun saldırıya uğradığını gören baba Turgut A., aşağı inerek 112'yi aradı. Saldırıda yaralanan Y.A. ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Y.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan hastaneden darp raporu alan baba Ağır, önce okula ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu. İşte haberin detayları...