Giriş Tarihi: 02.12.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 02.12.2024
11:07
Esenyurt'ta istismar operasyonu: Önce 15 yaşındaki çocuğa sonra kendi kafasına sıktı!
İstanbul Esenyurt'ta, bir adrese iddiaya göre cinsel istismarcı şahsı yakalamak için operasyon yapan polis ekiplerine ateş açıldı. Saldırıda bir polis memuru yaralanırken, adrese operasyon düzenleyen özel harekat polisleri şüpheli ile yanında tuttuğu çocuğu ağır yaralı olarak buldu. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İşte haberin detayları...