Esenyurt’ta istismar operasyonu: Önce 15 yaşındaki çocuğa sonra kendi kafasına sıktı!

EMNİYETTEN OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Esenyurt'ta meydana gelen olayla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada; "İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, 01.12.2024 tarihinde Esenyurt İlçesi Yenikent Mahallesi'nde bulunan bir adreste cinsel istismar şüphelisi bir kişinin bulunduğu tespit edilmiştir. Kişinin yakalanması amacıyla adrese geçildiğinde, şüpheli M.Ö.(22) isimli kişi tarafından görevli polislere ateş açılmış, N.Y. isimli polis memuru açılan ateş sonucu yaralanmış, yaralı olarak hastaneye intikali sağlanmış, özel harekat unsurlarınca M.Ö. isimli şüphelinin yakalanmasına yönelik adrese operasyon gerçekleştirilmiştir. Özel harekat unsurlarınca adrese girildiği esnada, İ.S.Y.(14) isimli erkek çocuğun kafasına şüpheli kişi tarafından ateş edilerek çocuk yaralanmış, ardından şüpheli kişi kendi kafasına da ateş ederek intihara teşebbüs etmiş, görevlilerce durum kontrol altına alınarak şüpheli kişi ile erkek çocuğun hastaneye intikali sağlanmış, hayati tehlikelerinin devam ettiği anlaşılmıştır. Şüpheli M.Ö. isimli kişinin kayıtları incelendiğinde, 1 adet ruh ve sinir hastalıkları hastane kaydı olduğu tespit edilmiş, adreste yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.