Haberler Yaşam Esenyurt'ta kadınları darbeden taksici konuştu! 'Gözüm döndü, onlar da bana saldırdı'

Giriş Tarihi: 08.11.2022 18:48 Güncelleme Tarihi: 08.11.2022 19:12

Esenyurt'ta kadınları darbeden taksici konuştu! 'Gözüm döndü, onlar da bana saldırdı'

Esenyurt'ta yaşanan takisici dehşetinin yeni detayları ortaya çıktı. İki kadını darbettiği görüntüler, cep telefonu kamerasına yansıyan taksici Ayhan Ataklı konuştu. Ataklı, öncesinde kadınların kendisine saldırdığını savunurken, telefon ve aracın anahtarını da aldıklarını iddia etti. Ataklı, "İki kişi birden seyir halindeyken vuruyorlardı. Araçtan inerek kendimi kurtardım bu sefer de benim gözüm döndü. Bunlar görünürde kadın ama bir erkeğin yapamayacağı hareketler yaptılar. Dışarıda da onlar saldırdı bana. Olayın devamında kadınlar telefonumu aldı, aracın anahtarını da aldı. Bana sarılıp özür dilediler. Taksicilik hayatım bitti. Neden pişman olayım? Bunlar insan değil" dedi.