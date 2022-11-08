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Haberler Yaşam Esenyurt'ta kadınları darbeden taksici konuştu! 'Gözüm döndü, onlar da bana saldırdı'
Giriş Tarihi: 08.11.2022 18:48 Güncelleme Tarihi: 08.11.2022 19:12

Esenyurt'ta kadınları darbeden taksici konuştu! 'Gözüm döndü, onlar da bana saldırdı'

Esenyurt'ta yaşanan takisici dehşetinin yeni detayları ortaya çıktı. İki kadını darbettiği görüntüler, cep telefonu kamerasına yansıyan taksici Ayhan Ataklı konuştu. Ataklı, öncesinde kadınların kendisine saldırdığını savunurken, telefon ve aracın anahtarını da aldıklarını iddia etti. Ataklı, "İki kişi birden seyir halindeyken vuruyorlardı. Araçtan inerek kendimi kurtardım bu sefer de benim gözüm döndü. Bunlar görünürde kadın ama bir erkeğin yapamayacağı hareketler yaptılar. Dışarıda da onlar saldırdı bana. Olayın devamında kadınlar telefonumu aldı, aracın anahtarını da aldı. Bana sarılıp özür dilediler. Taksicilik hayatım bitti. Neden pişman olayım? Bunlar insan değil" dedi.

Esenyurt’ta kadınları darbeden taksici konuştu! ’Gözüm döndü, onlar da bana saldırdı’

KADINLARA DAYAK KAMERALARDA

Esenyurt'ta taksici şiddetiyle ilgili yeni ayrıntılar geldi! Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda sabah saatlerinde iki kadın ile taksici Ayhan Ataklı arasında tartışma çıkmış, taksicinin kadınları darbettiği anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı. Görüntülerin yayınlanmasından sonra Ayhan Ataklı'nın Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi iptal edildi.

Esenyurt’ta kadınları darbeden taksici konuştu! ’Gözüm döndü, onlar da bana saldırdı’

Olayın gerçekleştiği araç 15 gün süreliğine trafikten men edildi. Esenkent Şehit Mücahit Ünlü Polis Merkez Amirliği'nde ifadesi alınan Ayhan Ataklı, hakkında şikayet olmadığı için serbest bırakıldı. Ayhan Ataklı da kadınlardan şikayetçi olmadı. Ataklı'ya, Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince 'İlgili belediye tarafından tahdit/tahsis kapsamına alınmış araçlarla çalışma izin/ruhsatının süresi bittiği halde yolcu taşımak' nedeniyle bin 823 lira idari para cezası kesildi.

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Esenyurt’ta kadınları darbeden taksici konuştu! ’Gözüm döndü, onlar da bana saldırdı’

"SAÇIMI ÇEKTİLER, BİR TOMAR SAÇIM ELLERİNDE KALDI"

Taksici Ayhan Ataklı, "Sabah saatlerinde bir kadını Yenibosna'dan diğerini İkitelli'den aldım. İkitelli'den aldığımın erkek arkadaşıyla bir sorun yaşadığına kulak misafiri oldum, sıkıntıda olduğunu fark ettim. Bizi ilgilendirmiyor tabii bizim işimiz, yolcuyu alıp gideceği yere sapasağlam şekilde bırakmak.

Esenyurt’ta kadınları darbeden taksici konuştu! ’Gözüm döndü, onlar da bana saldırdı’

Esenyurt'ta evlerinin önüne gidince erkek arkadaşının arabasının evin önünde olduklarını gördüler. O esnada panikleyip 'Ağabey bizi kurtar, bu beni öldürecek' dedi bir tanesi. Ben de bir aşağı sokağa devam ettim, erkek arkadaşıyla alt sokakta kafa kafaya geldik. Kadınlar da arabadan kaçtılar. Ben de kadınların kaçış yönüne gittim ücretimi almak için.

Esenyurt’ta kadınları darbeden taksici konuştu! ’Gözüm döndü, onlar da bana saldırdı’

Taksimetre 300-350 TL'ydi. Ben iki kadını tekrar arabaya aldım. Üst caddeye çıktık bana 'Ücreti ödemeyeceğiz' dediler. Kadınların bir telefonu vites kutusunun yanındaydı, aldım ve dedim ki 'O zaman karakola gideceğiz'. Seyir halindeyken küfrettiler ve bana saldırdılar, saçımı tutup çektiler, bir tomar saçım ellerinde kaldı" dedi.


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