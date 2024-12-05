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Haberler Yaşam Esenyurt'ta metrobüsten bir anda fırladı: "Aklıma gelseydi orada durmazdım..."
Giriş Tarihi: 05.12.2024 09:54 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 09:54

Esenyurt'ta metrobüsten bir anda fırladı: "Aklıma gelseydi orada durmazdım..."

Akılalmaz olay İstanbul'un Esenyurt ileçseinde meydana geldi. Seyir halindeyken yerinden çıkan rögar kapağının çarpması sonucu kırılan metrobüs kapısından yola düşerek yaralanan 34 yaşındaki Emrah Aytiş, "10 milyonda bir insanın başına gelmeyecek bir şey benim başıma geldi" dedi. İşte haberin detayları...

DHA
Esenyurt’ta metrobüsten bir anda fırladı: Aklıma gelseydi orada durmazdım...

Esenyurt'ta 3 Aralık günü saat 15.00 sıralarında Saadetdere mevkiinde Beylikdüzü istikametine giden metrobüs, üzerinden geçtiği rögar kapağının yerinden çıkarak fırlaması sonucu kaza yaptı.

Esenyurt’ta metrobüsten bir anda fırladı: Aklıma gelseydi orada durmazdım...

Araca çarpan rögar kapağı metrobüsün kapısına çarparak, kırdı. Bu sırada araç içerisinde kapıya yaslanarak yolculuk eden 2 çocuk babası Emrah Aytiş(34) yola düşerek yaralandı.

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Esenyurt’ta metrobüsten bir anda fırladı: Aklıma gelseydi orada durmazdım...

Hastanedeki tedavisinin ardından omzu ve kolu alçıya alındıktan sonra taburcu edilen Aytiş, yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı'na anlattı.

Esenyurt’ta metrobüsten bir anda fırladı: Aklıma gelseydi orada durmazdım...

'YERE FIRLADIM'

Kaza anını anlatan Emrah Aytiş, "Bakırköy'de metrobüse bindim, evime gidiyordum. Saat 14.30'da bindim. 15.00'da Saadetdere durağına yakın bir yerde, metrobüs seyir halindeyken rögar patladı. Alttan bir patlama oldu. Bilmiyorum artık nasıl bir şey olduğunu. Ondan sonra her iki kapı patladı. Kapı patlayınca çıktı yerinden, ben de o esnada yere fırladım.

Esenyurt’ta metrobüsten bir anda fırladı: Aklıma gelseydi orada durmazdım...

Ondan sonrasını hatırlamıyorum. 35-40 dakikaya yakın ambulans bekledim. Sonra ambulans beni aldı hastaneye götürdü. Aklıma gelseydi kapıda durmazdım. Orada durmazdım. İnsanın aklına gelmez daha doğrusu böyle bir şey olacağı. İnecektim, kapıya yanaştım.

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