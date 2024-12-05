Esenyurt'ta metrobüsten bir anda fırladı: "Aklıma gelseydi orada durmazdım..."

'YERE FIRLADIM'

Kaza anını anlatan Emrah Aytiş, "Bakırköy'de metrobüse bindim, evime gidiyordum. Saat 14.30'da bindim. 15.00'da Saadetdere durağına yakın bir yerde, metrobüs seyir halindeyken rögar patladı. Alttan bir patlama oldu. Bilmiyorum artık nasıl bir şey olduğunu. Ondan sonra her iki kapı patladı. Kapı patlayınca çıktı yerinden, ben de o esnada yere fırladım.