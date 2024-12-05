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Esenyurt'ta metrobüsten bir anda fırladı: "Aklıma gelseydi orada durmazdım..."
Giriş Tarihi: 05.12.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024
09:54
Esenyurt'ta metrobüsten bir anda fırladı: "Aklıma gelseydi orada durmazdım..."
Akılalmaz olay İstanbul'un Esenyurt ileçseinde meydana geldi. Seyir halindeyken yerinden çıkan rögar kapağının çarpması sonucu kırılan metrobüs kapısından yola düşerek yaralanan 34 yaşındaki Emrah Aytiş, "10 milyonda bir insanın başına gelmeyecek bir şey benim başıma geldi" dedi. İşte haberin detayları...