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Haberler Yaşam Esenyurt'ta vahşet! Deprem nedeniyle parkta kalan eşini ve baldızını silahla vurdu!
Giriş Tarihi: 26.04.2025 15:30 Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 15:47

Esenyurt'ta vahşet! Deprem nedeniyle parkta kalan eşini ve baldızını silahla vurdu!

İstanbul Esenyurt'ta, 23 Nisan'daki 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından çadırda yaşam mücadelesi veren Pınar Bakırcı (38) ve kardeşi Arzu Kaygusuz (35), korkunç bir saldırıya uğradı. Pınar'ın ayrı yaşadığı eşi Turgut Bakırcı (50), Gaziler Parkı'nda tartıştığı iki kadına silahla ateş açtı. Kanlar içinde yere yığılan kadınlar hastaneye kaldırılırken, şüpheli vatandaşlar tarafından yakalandı.

DHA
Esenyurt’ta vahşet! Deprem nedeniyle parkta kalan eşini ve baldızını silahla vurdu!

Olay, 26 Nisan 2025 akşamı, Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'ndeki Gaziler Parkı'nda meydana geldi. Deprem sonrası annesi ve üç çocuğuyla parka kurulan çadırda kalan Pınar Bakırcı, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Turgut Bakırcı ile konuşmak için bir araya geldi.

Esenyurt’ta vahşet! Deprem nedeniyle parkta kalan eşini ve baldızını silahla vurdu!

Ancak konuşma kısa sürede tartışmaya dönüştü. Öfkelenen Turgut Bakırcı, yanında taşıdığı silahla Pınar Bakırcı'ya ve baldızı Arzu Kaygusuz'a ateş etti. Pınar'a iki, Arzu'ya bir kurşun isabet etti.

Esenyurt'ta dehşet! Deprem nedeniyle parkta kalan eşi ve baldızını silahla vurdu | Video

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Esenyurt’ta vahşet! Deprem nedeniyle parkta kalan eşini ve baldızını silahla vurdu!

ŞÜPHELİ VATANDAŞLAR TARAFINDAN YAKALANDI

Saldırının ardından kaçmaya çalışan Turgut Bakırcı, parkta bulunan vatandaşlar tarafından durduruldu. Öfkeli kalabalık tarafından darbedilen şüpheli, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Polis, şüpheliyi gözaltına alarak soruşturma başlattı.

Esenyurt’ta vahşet! Deprem nedeniyle parkta kalan eşini ve baldızını silahla vurdu!

YARALILARIN DURUMU HENÜZ BİLİNMİYOR!

Olay yerine hızla ulaşan acil sağlık ekipleri, yaralı kadınlara ilk müdahaleyi yaptı. Pınar Bakırcı ve Arzu Kaygusuz, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kadınların sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Esenyurt’ta vahşet! Deprem nedeniyle parkta kalan eşini ve baldızını silahla vurdu!

POLİS SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Polis ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Saldırının nedeni ve şüphelinin geçmişi araştırılıyor. Esenyurt'taki bu vahim olay, deprem sonrası parkta çadır kuran vatandaşların güvenlik endişelerini yeniden gündeme getirdi.