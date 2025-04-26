Esenyurt’ta vahşet! Deprem nedeniyle parkta kalan eşini ve baldızını silahla vurdu!

Ancak konuşma kısa sürede tartışmaya dönüştü. Öfkelenen Turgut Bakırcı, yanında taşıdığı silahla Pınar Bakırcı'ya ve baldızı Arzu Kaygusuz'a ateş etti. Pınar'a iki, Arzu'ya bir kurşun isabet etti.

Esenyurt'ta dehşet! Deprem nedeniyle parkta kalan eşi ve baldızını silahla vurdu | Video