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Esenyurt'ta vahşet! Deprem nedeniyle parkta kalan eşini ve baldızını silahla vurdu!
Giriş Tarihi: 26.04.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025
15:47
Esenyurt'ta vahşet! Deprem nedeniyle parkta kalan eşini ve baldızını silahla vurdu!
İstanbul Esenyurt'ta, 23 Nisan'daki 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından çadırda yaşam mücadelesi veren Pınar Bakırcı (38) ve kardeşi Arzu Kaygusuz (35), korkunç bir saldırıya uğradı. Pınar'ın ayrı yaşadığı eşi Turgut Bakırcı (50), Gaziler Parkı'nda tartıştığı iki kadına silahla ateş açtı. Kanlar içinde yere yığılan kadınlar hastaneye kaldırılırken, şüpheli vatandaşlar tarafından yakalandı.